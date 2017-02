Sin Algozino ni Bruno Pittón, ahora sí se piensa en River

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Este viernes, en el amistoso con Sportivo Las Parejas en el 15 de Abril a las 17, Pumpido pondrá un posible once titular. Siguen buscando más amistosos.

El “Millo” no... ¿Colón sí? Bruno Pittón, al igual que su hermano y varios chicos más que debutaron y ya juegan en la Primera de Unión, significan mucha pertenencia por los colores de la institución. El zurdo lateral, al igual que Lucas Algozino en el medio, no podrán estar en la primera fecha por las amarillas. El detalle no es menor: en la segunda fecha llega el derby contra Colón. Foto: Manuel Fabatía

Ahora sí, con la “bolsa de gatos” de los dirigentes del fútbol argentino poniéndose de acuerdo para repartir la torta y arrancar la actividad el fin de semana del viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de marzo, muchos equipos aceleran la parte final de la pretemporada a puro partido amistoso, dándole rodaje y fútbol a sus planteles. En el caso de Juan Pablo Pumpido, todo parece indicar que Unión abandonará el promocionado mix y empezará a probar con los titulares pensando en River. Hay que recordar que Lucas Algozino y Bruno Pittón no podrán estar en la primera fecha por acumulación de amarillas, aunque sí quedarán “limpios” para estar en la segunda jornada frente a Colón en el esperado primer clásico de la temporada.



Después de medir fuerzas con todos equipos de Primera, llegará el turno de enfrentarse a Sportivo Las Parejas, club de la provincia que juega el Federal “A”, tercera categoría de la Argentina.



El horario fijado para el inicio será este viernes a las 17 en la hierba del campo principal del 15 de Abril, sólo con acceso para la prensa pero sin hinchas ni socios de Unión.



La idea es jugar dos amistosos, con titulares y suplentes, con una duración de 70 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 35 minutos.



¿Qué se puede decir de Sportivo Las Parejas, el rival?. El “Lobo” viene de vencer a Central Córdoba el pasado sábado en el Gabino Sosa con gol de Martín Comachi y volvió a los entrenamientos mientras espera definiciones sobre el comienzo del Federal “A” y Copa Argentina.



En lo que respecta al plantel, sigue en proceso de restauración Maximiliano Fernández y Nicolás Vittarelli Góngora, quien se suma a la lista de lesionados es Marcos Fernández (quien tiene una distensión), mientras que en los casos de Juan Acosta y Maximiliano Bocchietti no jugaron ante el “Charrúa” para que lleguen al ciento por ciento al comienzo de semana porque venían de una carga física.

Gamba se queda feliz



Durante toda la pretemporada tatengue se especuló sobre la posible venta de Gamba a la MSL de los Estados Unidos, donde el Columbus lo había elegido para inscribirlo en el mismo draft. Como se sabe, el día que Unión jugó en Arroyo Seco contra Rosario Central, Gamba no jugó porque estaba completando los trámites de su documentación.



“No fui porque me voy a ir del club. Tenía turno para hacer el pasaporte europeo. Es que te lo dan cuando a ellos les parece y justo coincidió en esta pretemporada, así que sino lo hacía ahora no iba a tener mucho tiempo durante el campeonato. Entonces aproveché ahora, me dieron permiso y pude ir”, dijo Gamba.



En cuanto a los rumores de la MSL y de otros países, el mismo jugador indicó sobre su posible traspaso: “Creo que ya está medio quedado todo. Al final no se movió mucho el mercado. Había un par de propuestas que no se concretaron, que no se llegó a un acuerdo por una u otra cosa, pero sinceramente yo me mantuve mentalizado en el club. Después, si sale algo, se verá cuando sea el momento”.