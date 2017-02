"Me hice la muerta para salvarme", dijo la sobreviviente de la masacre de Hurlingham

Cinthia López, una de las sobrevivientes del feroz ataque a tiros protagonizado por Diego Loscalzo en la localidad de Hurlingham, en la que murieron cinco personas y un bebé a punto de nacer, relató el escalofriante escenario de la masacre.

López es vecina del matrimonio de Loscalzo y Romina Maguna, la mujer policía y primera víctima fatal. La mujer que logró salir con vida del ataque les alquilaba una habitación que forma parte de la vivienda. Cuando escuchó los primeros disparos, estaba en el patio colgando ropa recién lavada.

"Estábamos comiendo con Romina. Él había hecho asado, carne con papas. Después Romina se puso a hacer unos pochoclos y yo bajé. Yo vivo en el medio. Cuando bajó Romina fui a tender la ropa, volví y Vanesa, la hermana, estaba golpeando la puerta. No nos abrían hasta que nos abrió Uriel, el hijo de Romina. Ahí entramos nosotros y el Chino le pegó cuatro tiros a Romina", recordó la Cinthia López, quien se encuentra internada luego de haber recibido dos disparos en las piernas.

"Forcejeamos con este pibe -Loscalzo- y como no pudimos sacarle el arma él le pegó a Vanesa y después me pegó a mí. Yo me hice la muerta. Él se fue afuera y le pegó a Darío, el otro chico que falleció", contó la víctima al noticiero del Canal 9.