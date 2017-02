http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El Centro de Ex Combatientes local se puso a disposición

Malvinas: harán estudios de ADN para identificar restos de soldados

En el cementerio de Darwin hay más de 100 tumbas donde yacen restos de combatientes no identificados. Por un convenio tripartito, un grupo de familiares de deudos tendrá la posibilidad de recuperar esas identidades. No se hicieron solicitudes desde Santa Fe, pero no se descarta que se realicen.

Según fuentes oficiales, 649 soldados argentinos murieron en el conflicto bélico, y 237 de ellos están enterrados en este cementerio. Foto: Archivo El Litoral



