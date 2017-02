http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Miércoles 08.02.2017

22:50

Del presidente de All Boys

"Hoy somos la categoría que está más lejos de volver"

Fabián Aguirre, presidente de All Boys, destacó que la Primera B Nacional es “la categoría que está más lejos de volver” a la actividad futbolística, en virtud de la acuciante situación económica que atraviesan la mayoría de las instituciones.

Foto: Archivo El Litoral



Del presidente de All Boys "Hoy somos la categoría que está más lejos de volver" Fabián Aguirre, presidente de All Boys, destacó que la Primera B Nacional es “la categoría que está más lejos de volver” a la actividad futbolística, en virtud de la acuciante situación económica que atraviesan la mayoría de las instituciones. Fabián Aguirre, presidente de All Boys, destacó que la Primera B Nacional es “la categoría que está más lejos de volver” a la actividad futbolística, en virtud de la acuciante situación económica que atraviesan la mayoría de las instituciones.