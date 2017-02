http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Jueves 09.02.2017 | Última actualización | 13:07

13:03

El sábado a las 18.10 con Newell’s, en Rosario El arco y la defensa plantean dudas Conti es lo más firme que viene mostrando Colón en defensa. Ese sector ha tenido complicaciones en la última parte del torneo y en varios de los amistosos. El Flaco Conti es lo más firme que viene mostrando Colón en defensa. Ese sector ha tenido complicaciones en la última parte del torneo y en varios de los amistosos que se jugaron este año.

Que Eduardo Domínguez colocará el sábado el equipo que tiene en mente como titular, no cabe ninguna duda. El tema es que para jugar ante Olimpo, en el reinicio del torneo, no tendrá a Ceballos y Ortiz por estar suspendidos, por lo cuál no se sabe si ante Newell’s prescindirá también de estos jugadores o si va a probar con alguno de ellos haciendo abstracción de la limitación que tiene para el primer partido oficial del año.

De mitad de cancha para adelante, las dudas se disipan totalmente. O en realidad, no existen. Desde que se hizo cargo del equipo, ha venido repitiendo la formación y se estima que no habrá variantes cuando le toque jugar este amistoso ante el equipo de Diego Osella.

La otra incógnita es saber si arrancará Broun en el arco o si lo hará Carranza. Acá radica una de las dudas que tiene el técnico. El propio Carranza lo dijo públicamente, cuando declaró que “tenemos una sana competencia con ‘Fatura’ y sabemos que si a uno le toca atajar, el otro lo va a apoyar. Así pasó el año pasado y seguirá pasando cuando Eduardo se incline por uno de los dos para ser titular”.

En consecuencia, se podría plantear la duda entre Broun y Carranza para armar el equipo que jugará el sábado en el Parque Independencia. Respecto de la defensa, todo indica que Ceballos, Conti, Olivera y Clemente Rodríguez serían los que cuenten con las mayores chances, salvo que el técnico resuelva armar la línea de cuatro prescindiendo de Ceballos y ahí pueda entrar Garnier o Cuevas como alternativas, incluso teniendo en cuenta que Clemente Rodríguez podría cambiar de lateral.

En el medio y arriba, las dudas, como se dijo más arriba, se disipan casi por completo: Silva, Poblete, Ledesma e Iván Torres son los que vienen jugando habitualmente, mientras que la dupla Blanco-Leguizamón serán los encargados de conducir el ataque.

Habrá que ver si Domínguez resuelve llevar también a Facundo Pereyra, quien todavía no tiene el visto bueno de la jueza del salvataje para acordar definitivamente su incorporación al club, aunque no habrá problemas en tal sentido.

En cuanto al tema refuerzos, no hay novedades. La búsqueda apunta a un marcador central y a un delantero, hay muchos nombres ofrecidos y dicen que los que verdaderamente interesan no se han filtrado, tal como pasó con Facundo Pereyra, que recién salió a la luz cuando estaba todo arreglado.

Luis Carlos Ruiz es una alternativa. Se trata de un delantero colombiano que ya interesó a Colón en algún momento —fue el año pasado— pero cuando se hicieron las averiguaciones pertinentes, se encontraron con el obstáculo insalvable: el club dueño de su pase pretendía una venta.

Por el lado de Newell’s, la probable formación para el sábado sería con Pocrnjic; Escobar, Formiliano, Paz y Voboril; Sills y Quignon; Amoroso, Formica y Maximiliano Rodríguez; Scocco.





Las entradas para el sábado

Hoy a las 16 se inicia la venta de entradas para el partido amistoso del sábado entre Newell’s y Colón en el Parque Independencia.

Las autoridades sabaleros informaron que se venderán las entradas a un valor de 150 pesos para los socios con cuota de enero al día o anual 2017.

La venta se prolonga hoy jueves hasta las 20.30 en las boleterías del gimnasio Roque Otrino y continuará mañana de 10 a 17 en horario corrido, en el caso de existir un remanente.

En total habrá 3.500 entradas populares para la hinchada de Colón en este partido que dará comienzo a las 18.10 del sábado, en tanto que la próxima semana —el sábado 18— se jugará la revancha den el estadio del barrio Centenario con asistencia del público de Newell’s.

Para este partido revancha, que también se jugará a las 18.10, se estipuló que los socios de Colón ingresen en forma gratuita, tal como se estipula en los partidos oficiales.

Ayer, distintas autoridades policiales y organismo de seguridad se juntaron en la sede junto a representantes de Newell’s, Colón y de la Municipalidad para terminar de acordar el modus operandi que se implementará en el amistoso del sábado en el Coloso y del próximo a disputarse en Santa Fe. Además de la cantidad de localidades que dispondrán cada club, también se definió que 420 efectivos estarán afectados a los operativos de seguridad que comenzarán a las 16. A la vez, habrá requisas en el kilómetro 0, a la altura de Baigorria.