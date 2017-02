Fuertes: "Si comprueban que Lerche robó, que vaya preso"

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El goleador histórico de Colón dijo que en Santa Fe “cualquiera puede opinar cualquier cosa”, pero que no le molesta “lo que piensen cuatro o cinco pelotudos”. Sobre la situación judicial de Lerche sostuvo que “lo que haya hecho con el club ya es un problema de él. Yo no manejaba la chequera de Colón”.

Esteban Fuertes realizó declaraciones y defendió su amistad con Germán Lerche, el ex presidente de Colón a quien la justicia investiga por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la institución.



El “Bichi” habló con los periodistas del programa La Central Deportiva, que se emite por Cadena 3 Santa Fe:



— ¿Te molesta aquellos que todavía vinculan tu figura a Germán Lerche? ¿Creés que es injusto para vos?



— No, no me duele nada a esta altura de mi vida. Yo soy íntimo amigo de (José) Vignatti, íntimo amigo de (Horacio) Darrás, de "Lalo" Vega, me van a vincular con todos. Me tiene sin cuidado lo que opinen los demás.

Y al respecto, mencionó que “en esta ciudad es muy fácil hablar, es gratis, entonces cualquiera puede opinar de cualquier cosa”.

Cuando vinieron las elecciones y se presentó gente que toda su vida se dedicó a criticarme, si se iba Lerche yo me iba, porque fue la única persona que confió en mí y me trajo. Después, lo que haya hecho con el club ya es un problema de él, porque yo no manejaba la chequera de Colón" (Esteban Fuertes, declaraciones a La Central Deportiva - Cadena 3 Santa Fe).

Luego, el goleador histórico del Sabalero afirmó: “Yo demasiado le di a Colón dentro de una cancha”, y recordó que “también tuve demasiados problemas no con Colón, sino por Colón, con la AFIP, porque antes todo el mundo sabía que Colón te hacía figurar contratos de sueldo que eran insólitos, y los tuvimos que pagar nosotros, en este caso Giovanny Hernández y yo. Entonces, me tiene sin cuidado lo que piense la gente o lo que piensen cuatro o cinco pelotudos”.



Posteriormente, respecto de la situación judicial del ex titular del club, dijo casi con tono irónico: “Yo estoy esperando el momento en que Lerche vaya preso, porque supuestamente iba a ir preso tres años atrás, y anda paseando por todos lados”, dijo Fuertes, quien hizo una pausa para agregar: “ahora se está yendo de mi casa Lerche”.

“Entonces, cuando me devuelva la casa (que el ex presidente rojinegro le alquila a Fuertes), me gustaría saber qué van a decir esos que decían que yo era socio de Lerche, y todas las pelotudeces que se hablaron”, sostuvo.



“Yo no soy quién para decir quién tene que ir preso -prosiguió el Bichi-. Eso lo tiene que decidir la justicia. Si comprueban que robó, que vaya preso... si lo comprueban, pero en este fútbol han pasado tantas cosas. ¿Vos viste algún dirigente preso?”



Finalmente, el delantero reconoció que “hay una cosa que es verdad: a mí Lerche me trajo cuando yo estaba lesionado de la rodilla y el 80 % de la gente no quería que vuelva”, y recordó que “me fui cuando el técnico era Falcioni, porque era alguien con quien no me llevaba. Entonces, cuando vinieron las elecciones y se presentó gente que toda su vida se dedicó a criticarme, si se iba Lerche yo me iba, porque fue la única persona que confió en mí y me trajo. Después, lo que haya hecho con el club ya es un problema de él, porque yo no manejaba la chequera de Colón. Para eso hay gente que controla, que maneja y sabe cómo son los movimientos dentro de un club y nosotros lamentablemente no teníamos acceso a eso. Yo simplemente me dedicaba a jugar y tratar de responder como lo hice siempre dentro de la cancha, dando todo”.