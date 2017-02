http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Lo afirma Jorge Cíceri, el tesorero de Unión

"No hay fútbol pero el socio siguió pagando la cuota igual"

El dirigente agradece la fidelidad: “El 80 por ciento pagó como todos los meses”. No duda ante la posible salida de García Guerreño: “Necesitamos vender un jugador”.

Aplausos para la gente. El hombre que maneja los números de la tesorería tatengue afirma que el socio entendió el mensaje: “No se ve por ahora un rebote por la incertidumbre de cuándo vuelve el fútbol en la Argentina. No es que están especulando para pagar. Por eso como dirigentes estamos agradecidos, es muy fiel la relación del socio de Unión con su club y en estos tiempos complicados éso es algo muy importante”, afirma Jorge Cíceri. Foto: Manuel Fabatía



