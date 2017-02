http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Serio conflicto en el centro-norte provincial Ceres: cerró una empresa de baterías y quedaron 41 empleados en la calle Los trabajadores despedidos se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo. La UOM negociaba la indemnización, pero no se llegó a un acuerdo y se pasó a cuarto intermedio hasta la semana próxima.

Hace más de un mes que la Empresa Nesaglo (Cer-Plac) -dedicada a la producción de baterías, placas y plaquetas- decidió cerrar la fábrica y, como consecuencia, quedaron sin trabajo 41 empleados. Esto generó un conflicto que hasta el momento no tiene vías de solución. El miércoles pasado, las partes fueron citadas ante la oficina de trabajo de esa localidad del centro-norte provincial para negociar diferentes propuestas, que no llegaron a buen puerto.



Según dio a conocer el portal de noticias Ceres Diario, los propietarios de la empresa propusieron pagar sólo el 50% de la indemnización correspondiente a cada trabajador. Esto fue rechazado por los ex empleados, preocupados por la pérdida de su fuente laboral.



Víctor Bulacio, delegado gremial de la UOM que representa a los trabajadores despedidos, dialogó con el citado portal noticioso. “Hace ya un mes que estamos en conflicto con la empresa y no podemos llegar a un arreglo. Parece que hay muchos compromisos ya que el intendente (de Ceres, Camilo Busquets) no quiso recibir a los trabajadores. Un concejal intervino como profesional queriendo arreglar sólo con algunos trabajadores, pretendiendo cobrar honorarios. Pero el concejal debe velar por todos y no por algunos”, denunció el delegado.



Preocupación



“Además nos comunicamos con varios medios de prensa para que nos ayuden a difundir esta situación y que la comunidad de Ceres se entere lo que pasa con los trabajadores, pero nadie vino. El intendente nos dijo que no se quería meter en el conflicto pero la gente tiene que saber que hay 41 familias que se quedaron sin trabajo y este problema es de todos, no solamente de las personas afectadas”, declaró Bulacio.



“Hay preocupación de los trabajadores porque hace un mes que cerró la fábrica y no sólo se quedaron sin trabajo, sino que muchos de ellos plantearon tener necesidades económicas urgentes”, advirtió el representante gremial.



Según publica Ceres Diario, la patronal ofrece pagar sólo el 50% de la indemnización correspondiente, pero únicamente si todos los trabajadores aceptan. También propuso que se conformen en cooperativa, pero sólo algunos de los trabajadores. Hay personas que tienen más de 30 años de antigüedad y no quieren relegar la mitad de los beneficios.



“Situación gravísima”



El secretario de Trabajo de la provincia, Leonardo Panozzo, habló con el citado medio ceresino y aseguró que el conflicto con los trabajadores de la Empresa Nesaglo “es una situación gravísima porque no se ve la voluntad de los empresarios de conservar la fuente de trabajo”.



“El Ministerio de Trabajo viene interviniendo en esta situación con audiencias de conciliación con dicha empresa desde principios de enero. “Nosotros nos enteramos que el 3 de enero la empresa emitió los telegramas de despidos a los trabajadores. Desde entonces hemos tomado intervención, hemos dictado la conciliación obligatoria y la empresa la ha rechazado”, dijo el funcionario.



“Es una situación gravísima ya que no vemos ningún tipo de voluntad de parte de los empresarios para mantener la fuente de trabajo, y el objetivo principal del Ministerio es que se conserve la fuente de trabajo, en medio de una crisis tan profunda en general y, en particular, en la provincia y la ciudad” de Ceres.



Panozzo aseguró que “no se ha logrado resolver la situación hasta ahora, ya que la decisión de la empresa es de un cierre definitivo. Nosotros planteamos que, de acuerdo con los que corresponde por la ley, debiera hacerse efectivo el pago del 100% de las indemnizaciones. Ése era el compromiso, pero llegamos acá y nos encontramos con la novedad, que los empresarios trajeron una propuesta que se redujo al 50% de lo que corresponde legalmente, situación que no fue aceptada por los trabajadores”.



“Ahora plantean -prosiguió el funcionario- que se decrete la quiebra y que el síndico ordene la venta de bienes de la empresa para afrontar el 100% de la indemnización. Nosotros hemos planteado un cuarto intermedio para la próxima semana en la ciudad de Ceres (el jueves 16) y vamos a tratar de seguir avanzando en nuestra posición”.



“Los empresarios tienen una actitud bastante temeraria, porque no nos presentan ningún tipo de alternativa. Sabemos que es una empresa que no tiene dificultades en la venta de sus productos y los propios trabajadores dicen que no tiene ningún tipo de crisis de mercado”. Panozzo cerró: “Es una decisión de tipo personal-empresarial, diría que antojadiza, absolutamente caprichosa y no encontramos forma de resolver esta situación que tiene preocupados y en vilo a tantas familias de la ciudad”.