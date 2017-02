http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Viernes 10.02.2017

16:40

Declaraciones del gobernador

"A Corral no lo contamos"

“Por lo que viene manifestando, Corral va a jugar políticamente con Cambiemos”, dijo Lifschitz, y aclaró que esto no afectará al FPCyS.

Foto: Archivo El Litoral / Manuel Fabatía



Declaraciones del gobernador "A Corral no lo contamos" “Por lo que viene manifestando, Corral va a jugar políticamente con Cambiemos”, dijo Lifschitz, y aclaró que esto no afectará al FPCyS. “Por lo que viene manifestando, Corral va a jugar políticamente con Cambiemos”, dijo Lifschitz, y aclaró que esto no afectará al FPCyS.