Viernes 10.02.2017

17:16

El acuerdo por la deuda del Correo

El gobierno dice que no hubo condonación para Franco Macri

Aguad recalcó que se llegó a un acuerdo para la deuda histórica sin ninguna quita. Que ese monto quedó congelado en 2003 por el concurso de acreedores y la ley no permite aplicarle intereses, como pretende la fiscal. Y achacó responsabilidades al kirchnerismo.

“Acá ha habido una acción del gobierno anterior de no cobrar la deuda, por lo que se han perdido más de 3 mil millones de pesos”, sentenció Aguad. Foto: Archivo



