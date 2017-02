http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Viernes 10.02.2017

21:24

Argentina se mide este sábado con Venezuela

Hay que ganar y por goleada

El Sub 20 debe obtener sí o sí un triunfo y, si no lo hace por 5 goles, esperar otros resultados. El partido abre la jornada final del torneo, a las 17.30 de nuestro país.

Al límite. Argentina, después del empate con Brasil, no tiene otro resultado favorable que no sea golear a Venezuela. Foto: EFE



