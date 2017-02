Se acerca el regreso del fútbol

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Los dirigentes de la B Nacional aprobaron ayer el proyecto del nuevo estatuto de la AFA y el fútbol argentino avanzó hacia su normalización, aunque resta un paso trascendente: el dinero a recibir por la rescisión del contrato del Fútbol para Todos.

“Fue una reunión tensa y en la que todos terminamos cediendo algo”, resumió el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, a la salida del encuentro, que estuvo convocado y encabezado por el titular de Barracas Central y precandidato a conducir la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

“La objeción central era el número de representantes que tendremos en la asamblea según el nuevo estatuto, porque aunque en principio logramos pasar de 18 a 21 hay que entender que somos la voz de más de 3.500 clubes de la Argentina —agregó Ferreiro. Pero bueno, finalmente todos cedimos algo y llegamos a un acuerdo, aunque falta lo de la deuda del gobierno por el Fútbol para Todos”.

Según el proyecto del nuevo estatuto de la AFA, y a sugerencia de la Fifa, la asamblea tendrá 46 representantes: 22 de Primera División, 21 entre el Ascenso y el Consejo Federal y 3 del Grupo de Interés (fútbol playa, fútbol femenino, futsal, ex jugadores, ex Dts y ex árbitros).

La rescisión del contrato del FpT, unilateralmente decidida por el gobierno nacional, será el eje de una nueva reunión el lunes próximo, a partir de las 11, y en la que la AFA estará representada por un grupo de directivos de distintas categorías. La idea de los dirigentes de fútbol es cobrar 530 millones de pesos, aunque “quedan en el aire” los 350 millones prometidos para diciembre pasado por la comisión normalizadora de la entidad, presidida por Armando Pérez.

“Tenemos problemas económicos acuciantes”, había expresado el presidente de All Boys, Fabián Aguirre. Al dinero que aportará el gobierno se sumarán los 1.200 millones de pesos “de llave” que deberá abonar la empresa adjudicataria de los derechos televisivos del fútbol argentino: los sobres con las ofertas se abrirán el 20 de febrero y en una asamblea prevista para el 24 se decidirá el ganador. Hasta aquí, los proyectos más interesantes para los clubes son los de Fox-Turner y ESPN.

“Si todo sigue como lo venimos previendo, las condiciones se van dando para que el fútbol vuelva el 3 de marzo —contó Ferreiro. En la asamblea del 24 tendríamos que tratar lo que será la oferta del gobierno para dar por terminado el FpT, el contrato para la televisación con la empresa que haya hecho la mejor oferta y el nuevo estatuto, que debe ser enviado a la Fifa para su aprobación final”.

De esa asamblea, en teoría, también tendrían que salir los candidatos a la presidencia de la AFA y la fecha para las elecciones, que —según pedirán—, serán en la primera quincena de marzo.

Pérez quiere despedir a Mitjans

El titular de la AFA, Armando Pérez, afirmó que la comisión normalizadora que preside tiene “el poder absoluto” para separar de su cargo a Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la entidad, debido a las escuchas que lo involucran junto al dirigente de Boca, Daniel Angelici, en las que arreglan rebajar sanciones a jugadores del club xeneize.

“Mitjans tendría que ser coherente y entender que no es razonable decir que no se va”, sostuvo Pérez en Télam Radio, e informó que “ya hemos mandado un telegrama para que se presente y nos dé explicaciones”.

“Las equivocaciones se pagan” dijo el presidente de AFA, una institución que para su titular “no es un mundo aparte, es un reflejo de toda la sociedad, y una de las cosas que necesitamos los argentinos es robustecer las instituciones, los valores que fuimos perdiendo”.

Pérez pidió cambiar los mecanismos de nombramiento de los integrantes del Tribunal de Disciplina, y pidió incorporar “profesionales que tengan una independencia absoluta”. Además, el dirigente de Belgrano de Córdoba, de 73 años, criticó el accionar de los presidentes de los clubes: “En el fondo son hinchas del club al que representan, y siempre piensan que hay algo que les molesta o que les hicieron y hablan con los contactos que tienen, y está muy mal. Esto no es una sorpresa, es una costumbre de hace muchos años”, concluyó Armando Pérez en diálogo con Télam Radio.

Maradona, embajador deportivo de Fifa

Diego Armando Maradona anunció este jueves de manera “oficial” que trabajará para la Fifa y que cumplirá “uno de los sueños” de su vida. “Ahora sí, es oficial. Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de mi vida, trabajar por una Fifa limpia y transparente, con personas que realmente aman el fútbol. Gracias a todos los que me alentaron a enfrentar este nuevo desafío!”, publicó Diego en su página de Facebook.

El cargo que tendrá Maradona será de “embajador deportivo”, según lo había anticipado el ex futbolista en diferentes entrevistas. El mensaje de Diego estuvo acompañado con una foto de él junto al suizo Gianni Infantino, actual presidente de la Fifa. La relación de Maradona con Infantino se intensificó en el último tiempo a tal punto que Diego fue invitado a la última Gala de Fifa, en la que, entre otros reconocimientos, se condecoró al portugués Cristiano Ronaldo con el premio The Best, como el mejor futbolista de 2016.

Maradona, crítico de la Fifa en la anterior conducción de Joseph Blatter, se coronó campeón con Argentina del Mundial de México 1986 y dirigió al equipo albiceleste en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, con el que llegó a los cuartos de final.