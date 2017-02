http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Sábado 11.02.2017

7:13

Clima en Santa Fe

Las nubes no se van de la ciudad

El SMN anticipa un sábado con algunas nubes y no descarta precipitaciones. La máxima llegaría a los 29°. El domingo continuaría el tiempo inestable.

Foto: Mauricio Garín



