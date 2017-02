http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Sábado 11.02.2017

Este domingo a las 20 Marcha en repudio al maltrato a los animales

De la Redacción de El Litoral

Las organizaciones proteccionistas Addera y SOS Caballos convocan a la marcha que se realizará el próximo domingo a las 20. La consigna de la movilización es el repudio al maltrato animal. El punto de encuentro es la esquina de bulevar y Laprida y desde allí partirán hacia el faro de la costanera.



La representante de Addera, Gabriela Salzmann, explicó que realizarán una movilización todos los meses hasta que logren llamar la atención de las autoridades. Para la ocasión se solicitó que los concurrentes porten una vela. “Es para homenajear a los animales que murieron a causa del maltrato”, explicó Salzmann.



El reclamo apunta también a las autoridades judiciales. “Pedimos que se cree una fiscalía especial para recibir denuncias de maltrato. Las organizaciones no damos a basto. Los fiscales además no ordenan el retiro de los animales cuando son sometidos a distintas torturas. Parece irrisorio pero no comprenden el alcance de la ley Nº 14.346”, remarcó la proteccionista.



En la oportunidad reiterarán el pedido de que se termine con la tracción a sangre. “Estamos desbordados, se prioriza la atención de las personas pero no se entiende que el maltrato animal es un delito penal”, concluyó Salzmann.