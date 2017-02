http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Sábado 11.02.2017

21:57

Boleto a Corea del Norte

El Sub 20 está en el mundial

El seleccionado argentino de fútbol Sub 20 se clasificó angustiosamente este sábado para el Mundial de Corea del Sur porque le ganó temprano a Venezuela 2-0 y a continuación Colombia empató con Brasil 0-0, resultado que dejó sin chance a los Verdeamarelos en la última fecha del Sudamericano que se desarrolla en Ecuador.

Brasil no pudo con Colombia y Argentina llegó al Mundial Sub 20. Foto: EFE



