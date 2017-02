"El coro vocacional es entusiasta"

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El director del Polifónico de la Merced adelantó la grilla de proyectos para este año. Incluye ensayos junto a un especialista alemán, un concierto con grandes conductores corales del Litoral, otro con un repertorio de películas de Disney a beneficio del Hospital de Niños y un flashmob en Shopping La Ribera.

Juan Ignacio Novak

jnovak@ellitoral.com

“Nos espera un 2017 con muchos proyectos de diversa índole”. Así arranca la charla con Rodrigo Naffa, director del Coro Polifónico de La Merced. Y la lista que trae consigo, a modo de recordatorio, reafirma sus palabras. Es que la agrupación, que cuenta además con una orquesta propia con músicos casi todos profesionales y con la colaboración del manager Pablo Goris para la realización de los espectáculos grandes, proyecta realizar en los próximos meses actividades de capacitación, un concierto con directores invitados y una puesta en escena con un repertorio de películas de Walt Disney, además de un flashmob (intervención urbana) en el Shopping La Ribera.

La primera actividad consiste en dos ensayos, entre el 4 y el 11 de abril, junto al director alemán Markus Detterbeck, doctor en etnomúsica egresado en la Universidad de Sudáfrica. “Es un director muy dinámico y reconocido que hace cantar a 5 mil personas en los Europa Cantat”, destacó Naffa. Será una experiencia significativa para los integrantes del coro, cuyo único antecedente similar consiste en dos trabajos con el holandés Frank Hermans. “Enriquece al coro porque hay que ser lo más dúctil posible para sacarle el jugo. Hay una atención distinta y se aprovecha mucho”, apuntó el director.

Luego, el 6 de mayo, tendrá lugar un concierto titulado “Tres grandes directores del Litoral” que estará conducido por Héctor Nardi, Jorge Céspedes y Abel Schaller. “Son prolíficos artistas, con mucha trayectoria, que dirigieron, entre otros, a los coros universitarios de nuestra ciudad”, destacó Rodrigo. El repertorio contendrá obras del Renacimiento, del Romanticismo alemán y del compositor santafesino Carlos Guastavino.

En junio el ensamble vocal repetirá una experiencia que ya realizó con éxito en temporadas anteriores: un concierto con obras musicales de películas de Walt Disney (como “Pocahontas”, “Mulan”, “El Rey León”, “El jorobado de Notre Dame” y “La Bella y La Bestia”) en versión coral. En esta oportunidad será a beneficio del Hospital de Niños, con el mismo procedimiento que se utilizó anteriormente con Cáritas y Cilsa como destinatarios. Incluso está previsto que los coreutas vayan a cantar en las instalaciones del centro de salud. “Será un repertorio de Disney con impronta de comedia musical. El mismo coro provee los solistas, con puesta en escena y vestuario, en un intento de adaptación a las nuevas épocas corales”, explicó Naffa. “Desde que empezamos a interpretar obras de Disney consideramos que es una música válida para el coro, que puede hacernos crecer. Está bien compuesta y acerca nuevos públicos. Nuestra expectativa es que la gente conozca la movida coral y vaya a vernos a nosotros u a otros coros en un próximo concierto”, añadió.

Disney y flashmob

Entre mayo y junio el coro realizará un flashmob en el Shopping La Ribera. Se trata de una intervención urbana que apuesta a sorprender al público, un formato poco habitual en la ciudad de Santa Fe.

—¿Este tipo de propuestas implican un desafío para los integrantes del coro?

—Ellos lo toman con mucho entusiasmo. Al ser en su mayoría coreutas con experiencia pero no profesionales, es difícil llegar a sonar como un coro profesional tradicional. Entonces tenemos un repertorio atractivo pero de mediana complejidad, al cual queremos agregarle condimentos e innovar, para que esas expresiones se vean magnificadas en otros aspectos que los coros profesionales quizás no harían. Como el coro vocacional es un coro entusiasta y se prende a los proyectos, uno les habla a sus integrantes de “flashmob” y dicen “Vamos. ¿De qué me visto? Aprendamos la parte”.

Audiciones

Los martes 21 y 28 de febrero, de 20.30 a 22.30, el Coro realizará audiciones en la parroquia de Avenida Freyre 1826 (esquina Moreno). los requisitos son tener más de 15 años, voz sana y buena afinación. los interesados en obtener más información, pueden dirigirse al teléfono (0342) 155 223 992.

El Dato

Interacción

Dentro de la formación del Coro figuran cinco estudiantes de dirección coral que, en distintas ocasiones, tienen la posibilidad de pasar al frente para dirigir a sus pares. del mismo modo, los integrantes que estudian canto, se presentan con frecuencia como solistas en los conciertos.

La clave

Gira

Durante el segundo semestre del año el Coro Polifónico del Merced tiene en agenda la realización de una gira junto a la orquesta para presentar el concierto con música de Disney en versión sinfónico-coral. El itinerario incluirá Córdoba, Santo Tomé, Esperanza y San Vicente.