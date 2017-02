http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Papa Francisco: "Las ofensas e injurias revelan la misma maldad que el asesinato"

"Con respecto al mandamiento 'no matarás', el Evangelio afirma que se viola no solo con el homicidio efectivo, sino también con los comportamientos que ofenden la dignidad de la persona humana", dijo Francisco.

