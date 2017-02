http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Lunes 13.02.2017

7:52

Debut en la red

El "Bichi" Fuertes hizo un gol en el Federal C

Estableció el empate parcial en 1 como local ante Social Tupungato por el Federal C.

A los 44 años Fuertes jugó en el Federal C y marcó un gol de cabeza para Junin de Mendoza Foto: Gentileza



