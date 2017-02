http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Desde el viernes, en toda la provincia

Las ópticas no atienden por Pami

La obra social adeuda aranceles desde octubre y no actualiza valores desde 2015. La medida es por tiempo indeterminado y se replica en otras provincias.

Sin cobertura. Los afiliados a Pami que requieran lentes deben pagarlos en forma particular. Los ópticos advierten que hay jubilados que desisten por falta de recursos. Foto: Archivo El Litoral



