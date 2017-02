http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Los malos olores tornan la zona inhabitable. Los vecinos aseguran que es un problema cloacal, pero para Aguas Santafesinas es de origen pluvial. Desde el Samco alertan que hay muchos casos de infecciones.

En calle Greca al 1000 Barrio El Pozo: se formó un "lago" nauseabundo

De la Redacción de El Litoral

Un gran “lago” de unos 30 metros de largo se formó hace ya varios días atrás sobre calle Alejandro Greca al 1000, entre las manzanas 12 y 13 en barrio El Pozo, al Este de la ciudad.



Según denuncian los frentistas de esa zona de El Pozo, se trata de agua servida que genera un preocupante foco infeccioso, el que además está a unos 100 metros del Samco del barrio.



Durante una recorrida por el barrio, El Litoral comprobó esta mañana que el olor que emana el agua estancada es nauseabundo y su color es turquesa. “Esto es constante, se tapan las cloacas y tienen que venir a destaparlas”, dijo Inés Ramaccioni, parada en la puerta de su despensa ubicada sobre Greca al 1034, frente al “gran lago”.



“Esto es un foco infeccioso, no se puede vivir acá”, continuó Inés, “Los chicos no pueden salir a jugar a la vereda y a mi negocio no entra nadie”, agregó.

¿Corte? Los frentistas amenazan con bloquear la circulación por calle Greca, ya que el paso de los colectivos provoca un oleaje que afecta a las viviendas.Foto: Mauricio Garín

Quejas



Otro vecino envió un mensaje al Buzón de Lectores, en el que dijo que los vecinos están “muy consternados por lo que nos toca vivir sistemáticamente”.



“Desde la semana pasada tenemos la mitad de la calle inundada, con una mezcla de efluentes cloacales, agua estancada y ahora se le sumó la lluvia caída”, expuso el vecino más adelante en su carta de lector publicada ayer. “Estuvimos con el temor y el peligro latente de que ante tanta cantidad de agua que se sumaba, esos efluentes entraran a nuestros domicilios”. En sintonía con Inés, para este vecino, “el problema no es algo aislado, sino recurrente”.



Otra vecina que es una de las más afectadas, Rosa Sánchez, dijo que “este es el séptimo día con el problema” y advirtió que van “a cortar la calle, porque pasa el colectivo y lo profundiza”.

Respuesta de Aguas



Desde Aguas Santafesinas dicen que el problema “es de origen pluvial”, según explicó su vocero, Germán Nessier, y “no es una avería en una colectora cloacal”.



Nessier agregó que Aguas Santafesinas “viene realizando tareas de mantenimiento y renovación de colectoras cloacales en el barrio. Incluso se pudo observar esta mañana a una cuadrilla realizando dicha renovación sobre calle Maradona en su intersección con Boero. Y durante principios de año “se realizaron similares tareas sobre calle Boero, frente a la Manzana 1”, detalló.



“Venimos llevando adelante un renovación de la red cloacal, además Aguas atiende reclamos diarios en el barrio El Pozo”, dijo Nessier.



Consultado en particular sobre el problema sobre calle Greca, el vocero explicó que sobre esa calzada “se realizó una renovación de cloacas a la altura de las torres 13 y 14”, pero insistió al decir que el problema que tienen los vecinos de la cuadra a la altura del 1000 “no es de origen cloacal”, por lo que la empresa “no tiene competencia, ya que obedece a un inconveniente de origen pluvial”.

Infecciones



Con la presunción de que el agua nauseabunda estancada provoca inconvenientes en la salud de los vecinos de la zona, El Litoral se acercó esta mañana al Samco de El Pozo, ubicado en Greca 1117, a tan sólo unos 100 metros del “lago”. Allí atienden a diario a vecinos de todo el barrio que llegan con infecciones, forúnculos y erupciones en la piel. “Hay chiquitos que se raspan jugando en la vereda y llegan a que los curemos, y luego vuelven con erupciones”, detalló preocupada una enfermera.



Por estos problemas es que ayer se reunieron los vecinos del barrio en busca de respuestas gubernamentales. Mientras tanto la preocupación está latente. Y el olor nauseabundo reina en la calle.