http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Lunes 13.02.2017 | Última actualización | 14:44

14:38

El número es bajo porque no todos los vecinos saben de la existencia de esta herramienta, que es de gran utilidad. Cualquier persona puede dejar en estas urnas una denuncia anónima para advertir sobre eventuales casos de delitos, trata de personas o violencia de género. Casi la mitad de las denuncias se hace en el Distrito Este.

En la ciudad hay nueve urnas disponibles todo el año En 5 años hubo sólo 139 denuncias anónimas en los buzones de la vida El número es bajo porque no todos los vecinos saben de la existencia de esta herramienta, que es de gran utilidad. El número es bajo porque no todos los vecinos saben de la existencia de esta herramienta, que es de gran utilidad. Cualquier persona puede dejar en estas urnas una denuncia anónima para advertir sobre eventuales casos de delitos, trata de personas o violencia de género. Casi la mitad de las denuncias se hace en el Distrito Este.

Luciano Andreychuk

landreychuk@ellitoral.com

Twitter: @landreychuk

Los buzones de la vida son urnas donde cualquier vecino puede depositar por escrito -en un formulario- una denuncia anónima y bajo estricta confidencialidad, sobre posibles casos de tráfico de estupefacientes, trata de personas o violencia de género, entre otros delitos. En la ciudad hay nueve disponibles, uno en el Palacio Municipal y las otras ocho en los centros de distrito. Desde que se comenzó a implementar este programa -en 2012, es decir, hace cinco años- sólo se registraron 139 denuncias.

El pasado lunes 6 de este mes, el municipio abrió las nueve urnas. Se registraron 17 denuncias, incluidas dentro del número total. Una vez por mes se abren, se retiran las denuncias depositadas -de acuerdo a un estricto procedimiento administrativo- y, al día siguiente vuelven a estar a disposición de la ciudadanía.

La escasa cantidad de denuncias recepcionadas no es exclusiva responsabilidad del municipio: las urnas existen, están disponibles, pero muchos vecinos desconocen para qué sirven y el uso que le pueden dar. Para graficar: si alguien sospecha de un posible caso de tráfico de drogas, o de una red de crimen organizado aún de pequeña escala, o de un caso de violencia de género, puede dejar el formulario con su denuncia en forma anónima -sin dar ningún dato personal- en alguno de esos buzones.

El procedimiento

¿Cómo es el procedimiento administrativo que siguen las denuncias? “Se hace la apertura de las urnas. Se retiran las denuncias depositadas tras labrar un acta, y éstas se llevan en sobre cerrado al Ministerio de Seguridad provincial, para luego derivarlas a Fiscalía General”, explicó a El Litoral Mariano Hoet, subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana del municipio.

“Fiscalía continúa las investigaciones y, en el caso de que alguna de las denuncias no sean pertinentes sobre una cuestión estrictamente federal, las devuelve a la cartera de Seguridad para que ésta le dé el trámite que corresponda, en la Justicia Provincial a través del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o en el municipio, si se trata de competencia local”, precisó.

Los buzones de la vida responden a un programa de Provincia que se implementa en municipios y comunas a través de diferentes convenios. El convenio con la ciudad de Santa Fe es de 2012, y el programa a nivel local fue aprobado por el Concejo local ese mismo año mediante la Ordenanza Nº 11.889 (ver más abajo).

“Nuestros interlocutores del gobierno provincial nos han dicho que el sistema (de buzones de la vida) es de gran utilidad. Y que ha habido investigaciones que avanzaron gracias a las denuncias anónimas recibidas. Está funcionando”, ponderó Hoet.

A mediados de marzo se hará una nueva apertura de las urnas para retirar las denuncias depositadas. Las aperturas se hacen mensualmente, y al día siguiente vuelven a quedar a disposición de los vecinos. “Es importante que la gente sepa que cuenta con esta herramienta, que es de gran ayuda para combatir el delito, que es gratuita, anónima y se garantiza la confidencialidad”, resaltó Hoet.

Las zonas de la ciudad que más denuncian

Consultado sobre las zonas de la ciudad donde más denuncias se realizan, Mariano Hoet aportó los datos estadísticos históricos, es decir desde que funciona el servicio:

- Distrito Este: 44 % de las denuncias se realizaron ahí. Incluye las vecinales: 7 Jefes, San Roque, Fomento 9 de Julio, Unión y Trabajo, Villa Setúbal, Guadalupe Este, General Belgrano, Central Guadalupe, Guadalupe Oeste, J. B. Alberdi, Facundo Quiroga, Jardín Mayoraz, Coronel Dorrego, Sargento Cabral, General Alvear, Guadalupe Noreste.

- Palacio Municipal: recibió el 35,3 % del total histórico de las denuncias.

- Distrito Noreste: se hicieron el 19,9 % de las denuncias. Incluye los barrios Central Guadalupe, Las Delicias, Coronel Dorrego, La Esmeralda, Altos del Valle, Guadalupe Noreste y Nueva Santa Fe.

En tanto, en la última apertura de buzones que se realizó el 6 de febrero, el resultado fue el siguiente: el 41,2 % correspondía al Distrito Noreste; el 29,4 % al Palacio Municipal; y el 23,5 % al Distrito Este.

Una de las aperturas de los buzones.Foto: Archivo El Litoral

“Falta difusión”

El año pasado, se sancionaron en el Concejo varias resoluciones: la Nº 16.275, donde se solicitó que se dé cumplimiento pleno de la ordenanza que instrumenta los buzones de la vida. “Esto es que en cada urna haya un instructivo junto con los correspondientes formularios para denuncias anónimas”, declaró a El Litoral la edil opositora Marcela Aeberhard, que impulsó esa iniciativa.

También pidió que en las boletas de la TGI se expliquen los alcances del programa, cómo realizar la formulación de una denuncia anónima sobre delitos graves como tráfico de estupefacientes, trata de personas o prostitución infantil, apremios policiales, etc.

La concejala del bloque opositor presentó otra comunicación (la Nº 5.764) pidiendo al municipio gestiones ante la EPE, Litoral Gas y Assa, para que en las boletas del servicio básico -mediante convenios firmados- se brinde información sobre las urnas de denuncias, y que se establezca una amplia campaña de comunicación pública. Solicitó también poner a disposición una línea gratuita (0800- 4443583), para denunciar anónimamente delitos.

“Ocurre que son pocos los vecinos que saben de la existencia de estas urnas, porque no les llega la difusión”, subrayó la edil. “El vecino no sabe para qué sirve y el uso que le puede dar, que puede resultar muy valioso. A esta ordenanza no se le está dando la difusión que se merece por su importancia”.

EL DATO///

Las más comunes

Consultado por las denuncias más habituales, el funcionario puntualizó en “sospechas por autos que habitualmente paran frente a una casa y están ‘monitoreando’ algo para cometer algún ilícito”. También hay sobre tráfico de estupefacientes, casos eventuales de trata de personas y violencia de género.

La normativa

El programa “Buzón de la Vida” fue una iniciativa de los ex concejales Vanesa Oddi y Roberto Campanella, mediante la ordenanza Nº 11.889, sancionada por unanimidad en el Concejo local en junio de 2012, en el marco de la norma que regula el Programa Municipal de Seguridad Ciudadana (ordenanza Nº 10.289).

El programa buzón de la vida tiene como objetivo abrir una vía de recepción -con garantías de preservación de identidades- de denuncias e informaciones que permitan investigar eventuales delitos graves, como la “venta y tráfico de estupefacientes y drogas, trata de personas, prostitución infantil y extracción ilegal de órganos, etc.”.

La norma dispone que el Ejecutivo promoverá la participación ciudadana a través de la instalación de buzones en los cuales los vecinos podrán depositar -a través de formularios escritos- datos sobre la comisión de delitos graves, en forma anónima y “con el Estado local como garante de ese anonimato”.

Los formularios en los que se deberá dar la información se recibirán en los centros de distrito y en el hall de la Municipalidad, adonde estarán los buzones. Asimismo, se contempla una campaña de difusión masiva para explicitar a los vecinos el alcance del proyecto. El Municipio distribuirá un formulario de información y material instructivo junto con las boletas de la TGI, dice la ordenanza. Esto último no se ha cumplido hasta el momento.