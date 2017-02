También investigarán por qué los K no le cobraron a Macri

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

“Cuanto más tiempo pasa, es más favorable para el concursado”, explicó el fiscal en jefe de la Procuraduría. Dijo que “por sentido común” no se puede cobrar en cuotas hasta 2033, pero también que hay responsabilidades “de gobiernos anteriores”.

El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas le pidió al procurador del Tesoro que audite todo el concurso de acreedores del Correo Argentino desde 2001 para saber por qué en 16 años el Estado nunca pudo cobrar la deuda que mantenía el Grupo Socma y que abra un sumario administrativo para investigar los funcionarios que intervinieron en el actual convenio entre el Correo y el gobierno.



El funcionario dijo que actuó en función del informe que realizó la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que calificó al acuerdo alcanzado en sede judicial -aún no homologado- como “abusivo”.



“Si uno es acreedor, no quisiera cobrar lo mismo que me debían en el 2001 después de tantos años”, sostuvo el fiscal con referencia a los 296 millones de pesos que el Estado verificó como deuda en aquel entonces.



Asimismo, informó que en su denuncia le solicitó al procurador del Tesoro Nacional, Juan Carlos Balbín, que “haga una auditoría de todo el proceso concursal” para saber “qué pasó del 2001 hasta hoy” que todavía no se cobró la deuda y advirtió que podrían ser responsables funcionarios de gobiernos anteriores.

Pongo las manos en el fuego. Mauricio tenía mucho más para perder que para ganar, en política. Confío en él. Totalmente”.

María Eugenia Vidal

Gobernadora de Buenos Aires



Rodríguez contó que “en la denuncia que trasladé a la Justicia, califiqué como una eventual administración fraudulenta en perjuicio del Estado y posible tránsito de influencias y negociaciones incompatibles”.



Además, precisó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas “tiene una doble competencia, penal y administrativa”, por lo que también le ordenó a Balbín que “forme un sumario administrativo para que deslinde las responsabilidades disciplinarias, administrativas y patrimoniales de todos los funcionarios que intervinieron en el marco de este acuerdo”.



Esta segunda medida adoptada por el fiscal responde a que “una de las cuestiones que se señalan en este dictamen (de la fiscal Gabriela Boquín) es que el funcionario que dio acuerdo a esta propuesta, no tendría las facultades necesarias”, dijo Rodríguez respecto del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa.



Consultado por si “está bien o no” que un gobierno acepte cobrar una deuda hasta el 2033 y que además el presidente Mauricio Macri sea familiar directo del grupo empresarial dueño de la empresa Socma, el fiscal dijo: “El sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa del año 2001 hasta el 2033. “Esto -apuntó- es un concurso de acreedores. La firma tiene una deuda donde el Estado la verificó y el Estado tiene que tratar de cobrarla de la mejor manera posible”, argumentó.



Agregó sin embargo que “cuanto más tiempo pasa, es más favorable para el concursado”. Rodríguez presentó la denuncia luego de que la fiscal general, Gabriela Boquín, dictaminara que se rechace el acuerdo entre el gobierno y Correo Argentino SA por considerar “abusiva” la propuesta de la empresa, que fue ofrecida en junio del año pasado y, luego de ser aceptada por el Ministerio de Comunicación, todavía no fue homologada.

Estamos en el gobierno de Al Capone. El Correo es un hecho escandaloso que corona una saga de brutalidades”.

Claudio Lozano

Diputado nacional por Unidad Popular



Para adelante

“El Correo trató de arreglar con el anterior gobierno pero nunca pudo hacerlo por la negativa” de la administración kirchnerista. “Si el acuerdo es razonable, lo homologarán y asunto terminado y si no, se seguirá negociando. No es para hacer las acusaciones que se le hicieron al gobierno”, señaló el diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli. Dijo no ver “irregularidades” en el acuerdo entre el gobierno y el Correo Argentino para saldar la deuda de la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri con el Estado, y advirtió que “todos los acreedores están cobrando de la misma forma. La situación es muy clara, la empresa Correo Argentino se presentó en concurso de acreedores en 2003 y según la ley de quiebra los créditos de los acreedores se congelan y no corren más los intereses”.



Para atrás

El diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, reclamó que el gobierno “vuelva para atrás” y “deshaga” el polémico acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino SA, que condona parte de una deuda que la empresa Socma de la familia Macri mantiene desde 2001. Pidió que “en todo caso sea a partir de una discusión pública y de una discusión con controles que este mecanismo se lleve adelante”. Massa sostuvo que “es un tema de enorme preocupación pero no solamente por el perjuicio que pueda o no significar al Estado el acuerdo con el grupo Macri sino por el impacto político y social de una forma de gobernar que genera dudas en materia ética”.



Hoy

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, analizaba hoy en la Casa Rosada una estrategia de respuesta a la embestida opositora en el Congreso, que aprovechará la reanudación de sesiones para cuestionar el arreglo por el concurso del Correo SA, hoy en manos de los hijos y los hermanos del presidente. La saga incluye las demandas de la firma al Estado nacional. El oficialismo “invitó” a los funcionarios a dar explicaciones; en la comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja piensan más bien en “citar” a los funcionarios nacionales con el mismo fin.