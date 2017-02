"Nunca hablé del tema con el presidente"

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, volvió a defender este lunes el acuerdo de la deuda con el Correo Argentino y aclaró que “nunca habló del tema” con el presidente Mauricio Macri, porque “está involucrada su familia”, en tanto adelantó que, desde el Gobierno, “va a haber una respuesta política” sobre el tema, que no adelantó.

“Estamos tratando de resolver un problema que no lo resolvió el Gobierno anterior, que no quiso cobrar. Nada se hizo para cobrar esta deuda, la inflación hizo el daño y se licuó en un gran porcentaje de la deuda”, explicó el funcionario, en diálogo con TN.



Además, señaló la “hipocresía” de los funcionarios del gobierno anterior, porque fueron “los que dejaron pasar el tiempo y cajonearon la deuda”. “Nunca hablé de este tema con el Presidente porque está involucrada su familia. No le consulté jamás, por mí no lo supo. Al único que consulté fue al jefe de Gabinete (Marcos Peña), que le avisé que lo iba a ejecutar (al acuerdo) y me dijo: “Dale para adelante”, agregó Aguad.



Sobre sus dichos por la “insolvencia” de la empresa, aclaró que no se refería al Grupo Macri, sino a la sociedad del Correo Argentino, que “no tiene bienes” y que “sólo tiene un activo de (expectativa de) juicios”. En tanto, consideró que si el acuerdo es rechazado por la Justicia, la deuda “no se cobra más” y que por ese motivo, “no se puede perder más tiempo, hay que cobrar”, y reiteró que “no le vamos a perdonar un peso” a la sociedad.



Por último, Aguad sostuvo que “hemos vivido tantos años de corrupción, que nadie le cree a nadie” y por lo tanto, dijo, “es muy difícil ejercer la función pública con estos parámetros”.