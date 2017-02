Coparticipación: "Antes de discutir otra ley, hay que cumplir la actual"

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

El titular de la cartera económica santafesina concurrirá esta tarde a la convocatoria formulada por el Ministerio del Interior. Dijo que si quieren fortalecer el federalismo, “se debe eliminar la discrecionalidad en el reparto de recursos”. La deuda y sus reclamos.

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, convocó para esta tarde a las 17 a todos los titulares de las carteras económicas provinciales para comenzar a discutir una nueva ley de coparticipación nacional. Santa Fe estará representada por Gonzalo Saglione, quien celebró la decisión de conversar un nuevo régimen de reparto de fondos, pero aclaró que la posición que defenderá la provincia es la de exigir que se cumplan las normativas vigentes antes de sancionar otras.

“La convocatoria habla de discutir lineamientos de cara a una nueva ley de coparticipación federal. Consensuar entre todos un nuevo texto de un proyecto de ley para enviar al Congreso sobre el régimen de coparticipación federal. Obviamente, un objetivo ambicioso”, dijo Saglione en diálogo con El Litoral. “En buena hora que lo pongan en agenda -acotó-; ya el año pasado hubo un intento que se diluyó y quedó en la nada y ellos (por los funcionarios nacionales) aparentemente han avanzado con algún trabajo técnico, cuyos resultados mostrarían hoy”.

-¿Con qué posición llega Santa Fe a esta reunión?

- Nosotros celebramos la convocatoria y nos parece importante que el tema se ponga en discusión. Segundo, lo que planteamos básicamente es que está muy bien que se discuta una nueva ley de coparticipación, pero primero, cumplamos la vigente. Independientemente de que surja una nueva (ley), hay que cumplir la vigente. En tercer lugar nos parece que si queremos fortalecer el federalismo nacional lo que tenemos que hacer es eliminar la discrecionalidad en el reparto de recursos. Lo que uno pretende de la nueva ley es que juegue en favor del federalismo y elimine los manejos discrecionales.

-Ya el gobernador Miguel Lifschitz planteó reparos ante el intento de modificar el régimen sólo para favorecer a Buenos Aires. ¿Ése es el telón de fondo de esta convocatoria?

- Si esto es para favorecer a Buenos Aires, creo que no cuentan con ninguna provincia porque todos los ministros queremos defender los intereses de las provincias que representamos, con lo cual en ese sentido no creo que Nación sea tan ingenua de convocarnos para favorecer a una en particular. Creo que está bien que se ponga el tema en debate, y los dos ejes conceptuales que llevamos es que la nueva ley de coparticipación lo que debería buscar es la eliminación de la discrecionalidad y que todas las partes, Nación y provincias, nos comprometamos a cumplir con la legislación vigente porque no tiene sentido que nos gastemos en largas discusiones por una nueva ley, sino después no se cumple.

- ¿Qué es lo que no se cumple de la actual legislación?

- El fallo (a favor de Santa Fe por la detracción indebida del 15% de coparticipación). Durante años, el Poder Ejecutivo nacional incumplió con la ley vigente. Cuando un fallo de la Corte ordena cumplirlo, sigue incumpliéndola o incumple el fallo con lo cual de algún modo ésta es una discusión que antecede a la de una nueva ley. Para qué discutir una nueva ley, si no estamos cumpliendo la vigente.

- ¿Pretenden introducir en la discusión el debate por esa deuda que ronda los 40 mil millones de pesos?

- No. Es una cuestión conceptual. El problema de la deuda es de Santa Fe y San Luis con la Nación. Ahora, más allá de eso para todas las jurisdicciones, si vamos a discutir una ley de coparticipación, primero sepamos que tenemos que consensuar una norma que las partes estemos después en condiciones de cumplir y que no quede en el aire; que sea una ley que puedan cumplir todos.

- ¿No hubo novedades recientes sobre el pago de esa deuda?

- Ninguna. Ya pasaron más de dos meses de la asunción del nuevo ministro de Economía, y no fuimos convocados. Hubo llamados informales. Cada vez que hablamos con ministros de Nación lo planteamos. Pero no nos vamos a reunir porque sí; nos vamos a reunir cuando Nación tenga una propuesta para hacernos y evidentemente no la tienen aún.

