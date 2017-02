Unión ya cuenta con su refuerzo

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Martes 14.02.2017

El alero estadounidense viene de destacarse en la Súper Liga de Uruguay. Nació en Louissianna, hace 23 años y tiene casi 2 metros de altura.

Redacción de El Litoral



Luego de la respectiva confirmación oficial del Club Atlético Unión de Santa Fe, ya se produjo el arribo a nuestra capital del alero Trevante Drye, jugador estadounidense de 23 años y 1 metro 98 centímetros de altura.

Según pudo recabar El Litoral a través de diversas fuentes, “Tre” (tal es su seudónimo), tuvo un paso por el básquetbol de Finlandia, donde fue segundo goleador y mejor rebotero; para luego recalar en el básquetbol uruguayo, en el torneo de ascenso con el Club Estocolmo, donde pasó los play offs de la etapa final siendo el jugador más valioso: primero en rebotes y quinto en conversiones.

Luego, en 2017, jugó en el Sayago, entidad de la primera división con números y estadísticas también muy interesantes.

Trevante Drye es graduado en la Universidad de Tulane, en el estado de Louissianna. Nació el 21 de julio de 1993, siendo el mayor de tres hermanos que no juegan al básquetbol y que viven en Estados Unidos.

Según su agente, el jugador tiene una calidad atlética importante, lo que puede corroborarse perfectamente a través de publicaciones periodísticas del país vecino; además de otros datos importantes que destacan sus condiciones.

Con un 24.9 de valoración en la tabla general (tercero en ese ítem), compartió la competencia junto a un argentino y santafesino como Omar Canton; que tuvo el mismo porcentaje de puntos por partido, superando los 18 en cada juego, ocupando los primeros diez lugares.

Que se dice...

Según el sitio básquet total: “Trevante, que había tenido una excelente Liga Uruguaya de Ascenso fue elegido por el “rojo” para formar parte del plantel y lo hizo durante todo el torneo, siendo uno de los puntos más altos de los de Perdomo, en cuanto a nivel de juego”.

“Drye dejó un saldo muy bueno en los 25 partidos jugados: 19 puntos, 12 rebotes, dos asistencias y una tapa por encuentro. Y pese al descenso por parte de la institución de Ariel, la vía quedó abierta la puerta para él, hasta con chances de jugar la próxima LUA”.

Vale aclarar que por una sanción recibida por la organización uruguaya, al club donde jugó: Sayago, le fueron descontados 4 puntos por algunos inconvenientes con su parcialidad. Esto derivó en el que el equipo tenga que pelear por no descender.

Ya vió a Unión...

Al ser consultado sobre el particular, Trevante expresó: “ví por internet algunos partidos de Unión. Es un equipo que me parece bueno, rápido... Ojalá me pueda acoplar lo más rápidamente posible, para de esa manera colaborar con el objetivo que se plantean. Vi que hay muchos aficionados y eso es muy bueno para los jugadores”.

Respecto a su expectativa personal, indicó: “voy a sumar de mi parte; soy un jugador que me gusta jugar en equipo. Tuve un agradable paso por Uruguay y ojalá pueda salir todo bien en lo que viene, para beneficio del Club Unión”.

Vale consignar, que tal como estaba planificado, Trevante Drye arribó ayer a Santa Fe, tras haberse embarcado desde Uruguay a Buenos Aires, desde donde posteriormente emprendió viaje a nuestra capital, para sumarse a los entrenamientos del plantel conducido por Daniel Beltramo.

Es oportuno señalar que Unión afrontará dos compromisos muy importantes esta semana: el jueves, ante Oberá de Misiones, en Posadas; mientras que el restante será el sábado, en Corrientes, ante Comunicaciones.