La propuesta de pago del granate es “de contado efectivo” para las arcas rojiblancas: el jugador habló ayer con Pumpido y le dijo que le gustaría cambiar de aire. Salida inminente.

Medio palo "verde" en la mano para el Tate Lanús ofrece hoy comprar la mitad que tiene Unión

Darío Pignata

Desde las oficinas de su emprendimimiento inmoibiliario en Buenos Aires, el presidente del Club Atlético Lanús —Nicolás Russo— confirmó en diálogo con El Litoral que antes del mediodía llegará a Santa Fe la oferta formal a Unión para adquirir el cincuenta por ciento de los derechos económicos de Rolando García Guerreño que posee la entidad de la Avenida López y Planes. Así, la salida del buen zaguero paraguayo es inminente.

—Ya parece una novela la de García Guerreño

—Es que no son fáciles estos tiempos del fútbol argentino. la realidad es que hace tiempo que nuestro entrenador lo quiere al jugador, porque ya lo dirigió y lo conoce. la verdad, a esta altura, no recuerdo si fue en Defensa o en Godoy Cruz que lo dirigió Almirón. Pero viene insistiendo con este jugador y ahora intensificó el pedido por las competencias que se nos vienen encima.

—¿Qué va a pasar entonces?

—Ahora mismo, vía correo, vamos a enviar la propuesta formal a la gente amiga de Unión, ustedes saben que por estos días estoy más con Marcelo Martín que con mi familia (...risas). de todos modos, Marcelo está acá en Buenos Aires con el otro lío que tenemos (N.de R.: componen la mesa chica que negocia la vuelta del fútbol) y define la gente de fútbol de Unión allá en Santa Fe.

—¿En qué consiste la propuesta de Lanús a Unión?

—La mitad de los derechos económicos de García Guerreño son de Unión y la otra mitad del pase es del propio jugador paraguayo. Como la cláusula es de un millón más impuestos, nosotros ofrecemos comprar el cincuenta por ciento de la ficha que tiene Unión y la totalidad de los federativos.

—Se entiende que el dinero es “limpio"

—No sólo que es libre de todos los impuestos, sellados y comisiones, sino que ofrecemos pagar ese medio millón de dólares a Unión “de riguroso contado efectivo”. Ofrecemos lo que podemos pagar.

—¿Usted habló con García Guerreño?

—No, yo no lo hice

—¿Y alguien de Lanús lo hizo?

—Sí, lo hizo el entrenador un par de veces. Le explicó porqué lo quiere y para qué lo quiere, vamos a jugar varias competencias.

—¿Qué le dijo Guerreño a Almirón?

—Que le gustaría mucho crecer y jugar en Lanús, más que nada por lo de las copas. Además, el jugador sabe que ese ingreso que deja en el club es importante para Unión con estos tiempos complicados que vivimos en el fútbol argentino.

—Por los plazos de un torneo que ahora sí parece arrancar, uno imagina que la respuesta de Unión será —por sí o por no— bastante rápida ¿no?

—Y sí, además la cláusula y las cifras están bastante claras. Es comprar de contado la mitad que tiene Unión, libre de impuestos.

—¿Cómo juega Cristian Bragarnik en todo ésto?

—Por lo que sabemos, la otra mitad del pase es del propio jugador, más allá que Cristian es su representante

—¿Se los había ofrecido Bragarnik?

—No, no. Lo de García Guerreño es una idea fija de Jorge Almirón, no hay otra cosa que no se un pedido concreto del técnico de Lanús.

—¿Puede ingresar el defensor Rodrigo Erramuspe en la operación?

—¿Por qué me lo preguntás?

—Porque está claro que Unión, si vende a Guerreño, buscará reemplazo y Errampuse ya jugó acá e interesa.

—Rodrigo habló con el entrenador y yo también me junté. Como cada futbolista quiere jugar más, pero le dejamos en claro que en este año lo vamos a necesitar. Queremos que se quede.

—¿Cómo piensa que termina esta novela?

—En el fútbol, a los finales de los pases los pone la firma. Pero pienso que jugará en Lanús, porque estamos ofreciendo el monto fijado por Unión, en la mejor forma de pago (de contado) y libre de impuestos. Y porque además el jugador quiere crecer.