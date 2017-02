http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

La jugadora de hockey de El Quillá defenderá los colores del CUS Pisa.

Antes de viajar visitó la redacción de El Litoral Hockey: Agustina Iturraspe seguirá su carrera en Italia

Luis Gudiño

Agustina Iturraspe, de 28 años, jugadora de la primera división de hockey del Club Náutico El Quillá, seguirá su carrera en el CUS Pisa de Italia, entidad que milita en la liga mayor y que la lleva para reforzar su delantera intentando cerrar la temporada consagrándose campeón.



En su visita a El Litoral, “Agus” comentó que es una gran oportunidad para crecer y conocer nuevos horizontes, pudiendo aportar además de su capacidad goleadora, su experiencia en los corners cortos y movimientos ofensivos, ya que también puede desenvolverse de enganche o media punta.



Siempre fue jugadora de “las tiburonas”, desde muy pequeña, siendo campeona en casi todas las categorías que jugó. Integró seleccionados santafesinos de distintas divisiones, y fue convocada a numerosas capacitaciones a nivel regional y nacional.



“Entrené como nunca, tres turnos por día, me siento realmente muy bien y en condiciones de dar lo mejor”, dijo Agustina, y aseguró que “los sueños están para cumplirse en vida y para mi es uno de ellos, desde chica siempre quise ir a Europa, varias veces me llamaron, tuve chances, pero por distintos motivos no me fui, inclusive ahora hay un equipo de Francia que también estaba interesado en que juegue con ellos”.



“Estoy muy mentalizada, esta bueno que se me haya dado a esta edad, me siento madura como afrontar este tipo de experiencia con otra actitud y aprovecharla al máximo”, indicó.



“Soy de vivir el momento, de disfrutarlo, tengo seis meses en este club y la posibilidad de seguir jugando en el futuro o probar en otra institución o en otro país. A fines de julio voy a volver a El Quillá para jugar la Liga Nacional junto a mis compañeras”, culminó.