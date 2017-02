El fútbol argentino se reanudará el 3 de marzo

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Martes 14.02.2017

21:59

El campeonato de Primera División del fútbol argentino se reanudará el 3 de marzo y las categorías de ascenso lo harán ese mismo día si parte de los recursos económicos por los derechos televisivos son depositados antes del 24 de este mes.

Fuente: Télam

La noticia se dio a conocer por dirigentes de distintos clubes tras una reunión realizada en la sede de la AFA. El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, aseguró al término de la reunión que “el torneo se reanudará el (viernes) 3 de marzo”, con lo que puso fin a las especulaciones que había en cuanto al regreso de la actividad.



En la misma sintonía el titular de Lanús, Nicolás Russo, dijo que “está todo encaminado para que se reanude el torneo el 3 de marzo” y explicó que la semana próxima “se estima que llegarán los recursos que están pendientes”, esto es los 140 millones de pesos que Radio y Televisión Argentina le cobró como derechos a Canal 13 y Telefé, y los 40 millones de pesos del sponsor Axion Energy.



Sin la presencia en la AFA de representantes de River, Boca, Velez, Independiente, Olimpo y Belgrano, Russo indicó que para el 1 de marzo “estarán depositados los 350 millones de pesos de la rescisión de Fútbol Para Todos (FPT)”. En cuanto a la posibilidad de que los equipos de primera división tengan un tercer cupo de refuerzo, Russo señaló que “hay una variante para que lo sumen los clubes que participan de las copas Libertadores y Sudamericana, pero hay algunos que no están de acuerdo. Y como el reglamento debe aprobarse por unanimidad, ese tema se tratará en la reunión del próximo martes”.



Las 16 fechas restantes del campeonato de 30 equipos se jugará todos los fines de semana y habría una entre semana, posiblemente en la fecha FIFA del 9 de junio, cuando Argentina juegue un amistoso ante Australia. “El 30 de junio se vencen muchos contratos y sería muy engorroso hacer una prórroga, por el Convenio Colectivo de Trabajo, los seguros y la aprobación de Agremiados”, explicó Russo, y agregó que “esa fecha aún no está definida porque habría que ver también la postura de los equipos que cedan jugadores a la selección” para ese amistoso.



El dirigente de Lanús indicó también que el jueves próximo, a las 10.30, habrá una reunión en Casa de Gobierno “por la Ley de Servicios Audiovisuales en relación a las empresas que están interesadas en ser oferentes para adquirir los derechos televisivos”.



Por su parte el presidente de Rosario Central, Raúl Boglia, manifestó que el lunes próximo vendrá al país una comisión de la FIFA “para analizar las reformas del estatuto, especialmente la cantidad de asambleístas para el ascenso, que en el borrador pasó de 18 a 21 miembros”. Boglia, junto a Miguel Silva (Arsenal) y Marcelo De Luca (Estudiantes), serán los representantes de la AFA ante los enviados de la casa mayor del fútbol mundial.



El titular de Central también explicó que los 350 millones de pesos que la Comisión Normalizadora le debe a los clubes por la cuota de diciembre pasado “les serán descontados a aquellos deudores con la AFA y a los acreedores se les depositará en sus cuentas corrientes lo que les corresponde”.



Pablo Bossio, presidente de Santamarina de Tandil, advirtió que “hasta que no estén los recursos económicos no empezará el campeonato” aunque aclaró que “la intención es empezar el 3, igual que la Primera”. En ese marco, Bossio refirió que “hay que ver la cuestión organizativa porque todavía no tenemos un cronograma de pagos y hay que pagar los sueldos de diciembre y enero a los futbolistas”, y añadió que “si se cuenta con parte de los recursos antes del 24 de febrero es posible que se comience el 3 de marzo”.



A diferencia de la Primera División, “la B Nacional deberá prorrogar los contratos porque quedan 26 fechas, muchas de las cuales se jugarán entre semana, pero se extenderá más allá del 30 de junio y habrá que hablar con Agremiados para buscar la manera de resolver esa cuestión”, anticipó Bossio.



El vicepresidente de Nueva Chicago Daniel Ferreiro, consideró poco conveniente “que la B Nacional esté fuera de la Superliga, porque sólo cobrará el 12 por ciento de los derechos televisivos” y pidió “estar dentro o no hacerla, para que la categoría pueda vender los derechos de televisión por su propia cuenta”. “Se tuvo que ceder en esto para reorganizar el fútbol, pero la Superliga es negocio nada más que para los clubes grandes”, protestó Ferreiro.



En ese contexto Pascual Caiella, vicepresidente de Estudiantes, acotó que en la asamblea del 24 de este mes “se nombrará un representante de los clubes de Primera para que firme (junto con el presidente de la Comisión Normalizadora) el contrato con la empresa ganadora de los derechos televisivos, que tendrá relación directa con la Superliga, que se aprobará también ese día”.