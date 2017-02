http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Acusado del crimen de su antecesor

Piden 17 años de cárcel para ex jefe de la barrabrava de Newell’s

El fiscal de Rosario Luis Schiappa Pietra pidió 17 años de prisión para el ex jefe de la barra brava de Newell?s Old Boys, Diego “Panadero” Ochoa (41), a quien acusa del crimen de su antecesor, Roberto “Pimpi” Camino, informaron fuentes judiciales.

"Pimpi" Camino asesinado el 19 de marzo de 2010. Foto: Archivo El Litoral



