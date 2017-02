http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Miércoles 15.02.2017

Durante la campaña electoral

Asesores de Trump tuvieron contactos con inteligencia rusa

Lo reveló el diario The New York Times. La investigación fue hecha por el FBI y aseguró que hay registro teléfonicos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Foto: DPA



