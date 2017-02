http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Miércoles 15.02.2017

10:14

Primer encuentro

Rusia afirma que está acordada la reunión entre Trump y Putin

Lo confirmó la presidenta del Consejo de la Federación, la Cámara alta del Parlamento ruso, Valentina Matveyenko. No obstante, no dio detalles sobre dónde tendrá lugar esta primera reunión.

