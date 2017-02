http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Miércoles 15.02.2017 | Última actualización | 12:52

12:49

Un ciclista se fracturó la clavícula, al caerse luego de “agarrar” un bache. Desde la ONG Santa Fe en Bici recomiendan ampliar esa ciclovía. Para el municipio, la prioridad es extenderla hasta la rotonda y hacer cruces peatonales.

Costanera "vieja" Piden ampliar la ciclovía y que reparen los baches Un ciclista se fracturó la clavícula, al caerse luego de “agarrar” un bache. Desde la ONG Santa Fe en Bici recomiendan ampliar esa ciclovía. Un ciclista se fracturó la clavícula, al caerse luego de “agarrar” un bache. Desde la ONG Santa Fe en Bici recomiendan ampliar esa ciclovía. Para el municipio, la prioridad es extenderla hasta la rotonda y hacer cruces peatonales.

Gastón Neffen

gneffen@ellitoral.com

Twitter: @gneffen

En las calles de la ciudad, el que hace las cosas bien a veces termina lastimado. El lunes 6 de febrero a la tarde, el Dr. Matías Serrao comenzó su rutina en bici. Arrancó por la ciclovía de Ituzaingó, siguió por la Costanera Este y luego tomó la ciclovía de la Costanera Vieja, hacia el faro, como hace siempre. Pero a 50 metros del Puente Colgante, tuvo un accidente en el que terminó con la clavícula y dos costillas fracturadas.

Serrao venía por la ciclovía y cuando otro ciclista, que venía pedaleando por la calzada que utilizan los autos, dobló bruscamente —sin verlo— para ingresar al sector para ciclistas no le quedó más remedio que acercarse más a la vereda, para esquivarlo, y pasar por el medio de un bache que le hizo perder el equilibrio y caer con el hombro sobre el cantero de la costanera.

Este es el bache que provocó la caída del Dr. Matías Serrao, la semana pasada.Foto: Facebook

“Por suerte tenía puesto un casco de skater, que me protegió la cabeza, pero el impacto sobre el hombro fue muy fuerte y me fracturé la clavícula derecha. Ayer me confirman que también tengo dos costillas quebradas”, contó Serrao, en diálogo con El Litoral.

El médico santafesino, que es cirujano cardiovascular, tuvo que ser operado la semana pasada y ahora está en plena rehabilitación. “Pido disculpas a mis pacientes que deberán esperar unos días mi recuperación hasta que pueda volver a mi actividad normal”, publicó en Facebook.

El caso de Serrao pone en foco un espacio de uso intensivo en la ciudad, sobre todo recreativo y deportivo. En ese sector de la Costanera Vieja se reúnen runners, ciclistas, jóvenes en rollers y mucha gente que camina. Con los clubes de corredores y las pretemporadas hay miles de personas compartiendo un mismo lugar, que también es un eje de tránsito importante para los autos que van o vienen de los barrios Villa Setúbal y Guadalupe.

“Nosotros venimos pidiendo que se amplíe esa ciclovía. Es que no hay espacio para adelantar a otro ciclista y tampoco para socializar. Además hay runners que corren por la ciclovía y también gente en rollers que no pueden patinar bien por lo angosto que es el carril.

Para nosotros la solución es ganarle espacio al auto en un sector de la ciudad que tiene un importante uso recreativo. Ayer se lo planteamos a funcionarios del municipio, pero hasta ahora nos vienen diciendo que no”, aseguró Mariana Salvador, una de las referentes de la asociación Santa Fe en Bici.

En esa ciclovía, además, es diferente el tipo de pavimento que está junto al cordón —que tiene un color más claro y en el que hay más irregularidades y baches— del que está en la calzada. Al ser angosta la ciclovía, cuando hay alguna dificultad los ciclistas y también la gente que corre tiene que “tirarse” contra el cordón, con mayor riesgo de un tropezón o una caída.

Desde el municipio le explicaron a El Litoral que en este momento la prioridad es alargar la ciclovía del faro a la rotonda. “Nosotros entendemos que la senda es correcta para su uso como ciclovía, pero no debería utilizarse para correr o andar en roller porque no fue diseñada para eso. Quizás en un futuro la ampliemos pero ahora queremos extenderla hasta la rotonda”, explicó Marcelo Duquez, subsecretario de Planeamiento de la Movilidad del municipio.

El funcionario también aclaró que se van a ejecutar cruces peatonales con dársenas en este tramo de la avenida Siete Jefes —porque es muy peligroso cruzar la avenida caminando— y esta obra está planificada con este ancho de la ciclovía.

Baches peligrosos

El debate sobre cómo equilibrar el lugar para los autos y las bicis —en en espacio público de intensa circulación— tiene sus matices. El tema de los baches no y en una ciclovía, incluso un pozo pequeño puede ser riesgoso. En agosto del año pasado, Santa Fe en Bici hizo una campaña para visibilizar los baches —los pintaron con círculos blancos— que hay en las ciclovías de la ciudad.

“Cuando agarrás un bache en la bici, el problema es que los amortiguadores somos nosotros y si te caes te podés lastimar. La verdad es que esta es una de las dificultades más importantes que tenemos en las ciclovías de Santa Fe”, concluyó Salvador.

Más bicicleteros

En los próximos meses se van a colocar unos 50 bicicleteros en puntos estratégicos de la ciudad, como hospitales, universidades y la costanera. Son similares a los que se colocaron en varias calles transversales de la peatonal San Martín. Se lo confirmó a El Litoral Marcelo Duquez, subsecretario de Movilidad del municipio. También adelantó que se van a reacondicionar la ciclovía de Ituzaingó y que se están analizando recorridos exclusivos para bicis en la zona del puerto.