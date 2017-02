http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Diario El Litoral

Miércoles 15.02.2017 | Última actualización | 17:23

17:12

Rechazaron la oferta inicial por García Guerreño

Unión dijo no y ahora Lanús ofrece un jugador

Dos ex tatengues, Santiago Zurbriggen y Rodrigo Erramuspe, están en listado “sin cargo” de los Granates. Se mantienen los 500.000 dólares limpios y de contado.

Foto:Pablo Aguirre

Rolando García Guerreño.

