Colón vuelve a la carga y tiene chances

Diego Vera, esa irresistible obsesión de José Vignatti

El presidente sabalero le hizo una oferta concreta a Independiente, que no puede liberarlo hasta que no llegue Gigliotti. El “Rojo” pidió a Conti, pero es algo que no corre.

