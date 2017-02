http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png Diario El Litoral

Miércoles 15.02.2017

Cuatro ediles consiguieron la mayoría mínima y votaron a favor de relevar del cargo a “Pachy” Andreu, quien seguirá como concejal.

Asamblea extraordinaria El presidente del Concejo de Rincón fue destituido del cargo

El hasta hoy presidente del Concejo Municipal de San José del Rincón, José Luis “Pachy” Andreu, fue destituido de su cargo de titular del cuerpo, aunque seguirá como edil de esa ciudad.



Esto ocurrió este miércoles por la tarde durante una sesión extraordinaria que había sido convocada justamente para tratar la remoción de Andreu de ese cargo.



De la misma participaron cuatro concejales: Raúl Rivas, Teresa Facino y Livia Simbrón, todos del PJ, y Hugo Ferreyra (Frente Progresista). Estos votaron todos a favor de una resolución que proponía la destitución. Mientras, tanto Andreu como el secretario administrativo del Concejo no estuvieron presentes en la sesión, la que se realizó con la mayoría mínima requerida.



De acuerdo a lo establecido en el reglamento, la presidencia ahora quedó a cargo de Lidia Simbrón, quien se desempeñaba como vicepresidenta primera del cuerpo.



En dos meses todo cambió



El 6 diciembre pasado el concejal del Frente Progresista Cívico y Social, José Luis “Pachy” Andreu fue reelecto presidente del cuerpo, pero esta tarde sus pares lo relevaron del cargo. Las diferencias personales y políticas de los seis ediles que componen el Concejo Municipal, sumado a las serias dificultades económicas que enfrenta la gestión de Carlos Sánchez, parecen haber sumido a la ciudad costera en una profunda crisis institucional.



¿Qué ocurrió para que en un período de dos meses en los que prácticamente no hubo sesiones, cuatro concejales, tres de los cuales lo apoyaron en la elección, pidan la destitución del presidente del cuerpo?



Aparentemente, todo comenzó en la misma sesión de diciembre en la que fue electo Andreu, oportunidad en la que también se iba a tratar el mensaje del Ejecutivo con el Presupuesto Municipal 2017. Pero a partir de una serie de incumplimientos de acuerdos previos, de cuestiones que debían estar incluidas en el presupuesto, motivó el enojo y puso a los ediles Raúl Rivas, Teresa Facino, Livia Simbrón, todos justicialistas, y a Hugo Ferreyra, del Frente Progresista, en pie de guerra.



Estos cuatro ediles, son los que el 10 de febrero emitieron una resolución convocando a una sesión extraordinaria para este martes 15, para tratar la destitución del presidente del cuerpo. En el temario para la asamblea especial también figura requerir al Ejecutivo la presentación de los ejercicios económicos de 2014, 2015 y 2016 y el presupuesto de gastos del Concejo para este año, según lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades y el reglamento interno.



Es que los cuatro concejales mencionados aseguran que la Municipalidad no remite la información sobre los gastos e inversiones desde que comenzó la gestión actual y que tampoco deriva los fondos para el funcionamiento del Concejo. Y como consecuencia, acusan a Andreu de no realizar las gestiones pertinentes para solucionar los escollos con el Ejecutivo.



Oídos sordos



Horas antes de la sesión extraordinaria, José Luis “Pachy” Andreu, salió a defenderse. Hasta acá cada sector involucrado en el conflicto, procede de forma paralela. Es así que el edil, quien dijo estar asesorado por el ex secretario de Justicia de la provincia, Roberto Vicente, emitió ayer otra resolución en la que convoca a una sesión extraordinaria para el 20 de febrero, a las 10, y revoca el documento firmado por los cuatro concejales el 10 de febrero. En el temario sí figura una única cuestión: “la situación económica financiera del Concejo”.



“Quiero aclararle al pueblo de Rincón que el Concejo no maneja fondos. Hablan del desmanejo financiero y administrativo, pero yo tengo entendido que los Concejos son manejados por los municipios. En todo caso que le reclamen al Ejecutivo”, dijo Andreu ante la consulta de este medio, en un esfuerzo poco fructífero por aclarar la situación.



Por otro lado, aseguró que la Municipalidad remitió los informes con los ejercicios económicos del 2014 y 2015. “Falta el de 2016 pero tienen tiempo hasta abril para presentarlo. Seguramente no vinieron a verlos porque yo estoy todo los días en el Concejo, capaz que eso les cause molestia”, sugirió Andreu.



Finalmente, les reprochó que no hayan aprobado el presupuesto en diciembre. “Desconozco el motivo por el cual se negaron a tratarlo, dijeron que había ítems que no eran correctos”, dijo por toda respuesta y agregó: “Quiero decir que sigo siendo el “Pachy” de la gente. Me gustaría que todo este tiempo lo ocupen en cosas para mejorar y no en crear sospechas. La sesión no se va a hacer, porque sólo las puede convocar el presidente”.

Lo que la ley indica



El abogado Domingo Rondina, que asesora a los cuatro concejales que buscan destituir a Andreu, se remitió a la ley N° 2.756 de Municipios y Comunas y al reglamento interno del cuerpo para el retruque.



“Una sesión extraordinaria se puede convocar en período ordinario o en receso, cuando la mitad más uno de los ediles, se lo exija al presidente del cuerpo. A la formalidad de convocar la hace el presidente, pero a la decisión, la toma la mayoría. Cuando recibe el pedido de los ediles no puede negarse o considerar si le parecen bien o mal los motivos de la sesión, porque se estaría poniendo por sobre la institución y así, una sola persona concentraría más poder que todos los concejales”, precisó el especialista.



En ese sentido, dijo que cuando los cuatro concejales elevaron el pedido de sesión extraordinaria a Andreu, éste les respondió que no la iba a convocar “porque los temas no le parecían adecuados y que era improcedente”.



Por eso se volvieron a reunir el viernes pasado. “En esa ocasión, ante la negativa del presidente de convocar a la extraordinaria, lo que implica el incumplimiento de sus obligaciones y de su función, procedieron a hacerle el mismo pedido a la vicepresidenta primera, Livia Simbrón. La ley dice que reemplaza al presidente en caso de ausencia o impedimento. Lo que puedo decir es que con la vicepresidenta primera, en el uso de sus funciones se realizará la sesión, con el temario fijado y se resolverá lo que sea”, concluyó el abogado.