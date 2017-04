http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 25.03.2017 | Última actualización | 16:26

16:20

Fueron elegidos para gestionar su préstamo, de los 5.480 de toda la provincia que se inscribieron por Internet en la nueva versión del programa. El viernes 31 cierra la tercera convocatoria: ya hay más de 8.171 inscriptos de Santa Fe.

En toda la provincia Procrear: hubo 1.286 santafesinos seleccionados para acceder al crédito Fueron elegidos para gestionar su préstamo, de los 5.480 de toda la provincia que se inscribieron. Fueron elegidos para gestionar su préstamo, de los 5.480 de toda la provincia que se inscribieron por Internet en la nueva versión del programa. El viernes 31 cierra la tercera convocatoria: ya hay más de 8.171 inscriptos de Santa Fe.

Florencia Arri

farri@ellitoral.com



Desde que el gobierno nacional relanzó los créditos Procrear Casa Propia, en agosto del año pasado, 1.286 santafesinos fueron seleccionados por puntaje para tramitar un préstamo hipotecario con subsidio del Estado para adquirir su vivienda familiar. Son el 23,46 % de las 5.480 familias de toda la “bota” que se inscribieron para acceder al préstamo en alguno de los 15 bancos que ofrecen créditos para Procrear.



El programa -que nació en la órbita de Anses y días atrás pasó a manos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda- registra por estos días un crecimiento exponencial: hasta el pasado jueves 16, eran 8.171 los santafesinos registrados para la tercera convocatoria que cierra el viernes 31. La cifra cobra relevancia al contemplar que en la primera inscripción fueron sólo 3.061, que incluso bajaron a 2.419 en la segunda, en noviembre.



Fuentes oficiales estiman que el boom fue provocado por la incorporación del Banco Nación al programa con 30 mil millones de pesos y el lanzamiento de una nueva línea de préstamo a 30 años, con tasas menores al 4,5 % y una cuota de $ 2.500. También se elevaron los topes del subsidio del Estado, que puede alcanzar los $ 400.000, y del valor de la vivienda a adquirir, de un millón y medio a $ 1.650.000.



El crédito que lanzará el Nación representa una importante mejora en días en que las tasas de los préstamos hipotecarios en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) en algunos bancos oscilan entre el 5,96 % y 8,5 % anual, y el plazo máximo del crédito otorgado alcanza los 20 años. Puertas adentro del banco indican que el crédito a 30 años todavía no fue reglamentado y que el anuncio con todos los detalles, previsto para esta semana, se postergó hasta el regreso de Macri de su viaje a Holanda, a fin de mes.



Dos casos testigo



Los 1.286 santafesinos seleccionados por puntaje para tramitar su crédito Solución Casa Propia tuvieron 60 días para presentarse en uno de los 15 bancos que ofrecen préstamos UVA para Procrear y otros 6 meses para concretar la operación de compra.



Cada entidad ajusta la ecuación ingresos-tasa-plazo de un modo diferente y determina, de ese modo, el monto del crédito a otorgar. En esos márgenes habla y se maneja Graciela Montes, quien tramita su crédito en Santa Fe Capital y no titubea al asegurar que “los trámites con el banco son una tortura”.



Montes presentó en todos los bancos con sede local el recibo de sueldo que acredita los $ 15.000 que gana como empleada de la provincia y optó por el que le brinda mejores condiciones. “Algunos me pedían pasar la cuenta sueldo, en otros debía tener antigüedad como cliente y en otros más ingresos que el que tengo. Elegí uno que me da 20 años y me presta unos $ 550.000”, contó la beneficiaria.



Eso fue en octubre. De allí a esta parte halló dos departamentos internos que reservó y perdió por diferentes motivos: el primero porque se arrepintió la vendedora y el segundo “porque no querían blanquear la venta del inmueble con un crédito hipotecario”. Hoy ultima detalles para concretar la compra de un departamento interno de un dormitorio en República del Oeste, por $ 950.000, donde vivirá con su hija adolescente. Ese es el monto al que accede al sumar el crédito de $ 550.000, los $ 300.000 de subsidio y $ 100.000 de ahorro que aporta la compradora. “Por lo que sé de otros casos, estoy teniendo suerte. Creo que es por no quedarme quieta: llamo al banco día por medio, e insisto. De todos modos, se están por cumplir 6 meses así que tiene que salir antes de fin de mes”, contó.



Fernando Ponce no llegó tan lejos. Tras la euforia inicial al recibir el correo electrónico que lo notificaba como beneficiario del crédito, hizo el mismo recorrido que Graciela pero no halló un banco que le diera tanto. “Algunos ni siquiera me atendieron, me mandaron al simulador on line”, contó. Es soltero, empleado de la Nación y gana unos $ 31.000. “No me cierran los números -expresó decepcionado-. Estoy en el límite superior que establecen los requisitos para entrar al crédito pero al no tener hijos tampoco accedo al subsidio”, lamentó el joven de 35 años. Uno de los bancos consultados le explicó que le prestaba $ 700.000 para comprar una vivienda de hasta $ 1.000.000. “Así, para comprar una vivienda debía tener ahorros de más de $ 300.000, que no tengo”, explicó Ponce. De todos modos, no perdió la esperanza: dejó pasar los 60 días y se volvió a inscribir. “Quizás cambien las condiciones o empiecen a dar subsidios... siempre es conveniente estar inscripto, nunca se sabe”.



Nuevas líneas de crédito Procrear



La inscripción abierta hasta el viernes 31 es para interesados en acceder a Procrear Solución Casa Propia, que prevé la compra de una vivienda familiar nueva o usada. Días atrás, los anuncios presidenciales incluyeron el lanzamiento de un paquete de créditos Procrear compuesto por otras cuatro líneas. Se desconocen, hasta el momento, cuándo se habilitará la inscripción para estas nuevas líneas de crédito.

-Solución Construcción, que otorgará créditos hasta $ 1.200.000 para la edificación de hasta 80 metros cuadrados en lote propio o de un familiar.

-Lotes con Servicios, para familias que no tienen un terreno. El crédito contempla la adquisición de un lote en tierras del Estado por $ 150.000 y financiación de la construcción por $ 800.000. Nación estima que hay 10 mil lotes disponibles y se espera incorporar 4.000 viviendas.

-Desarrollos Urbanísticos, destinado a la compra de departamentos a estrenar en los complejos que gestiona Nación en diferentes Provincias. En Santa Fe, el lunes pasado se anunció que se construirán cinco nuevas torres y dúplex de dos pisos por un total de 500 viviendas en el Parque Federal, donde ya se erigen cuatro torres con 368 viviendas.

-Microcréditos, destinado a la conexión a servicios públicos o el mejoramiento de viviendas.



Requisitos



Los interesados en inscribirse a la tercera convocatoria de Procrear Solución Casa Propia deben ingresar su solicitud en la página www.argentina.gob.ar/procrear (para ello, es necesario contar con clave fiscal). Como requisito, deben tener entre 18 y 55 años de edad, e ingresos familiares de entre 2 y 4 salarios mínimos, entre $ 16.000 y $ 32.000.