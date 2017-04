http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 26.03.2017

12:10

El jefe de Gabinete asegura que la economía está en un proceso de mejora. Aseguró que lo más grueso del tema tarifas ya fue hecho.

Optimismo oficial Peña promete una recuperación "mes a mes" del salario real El jefe de Gabinete asegura que la economía está en un proceso de mejora. Aseguró que lo más grueso del tema tarifas ya fue hecho. El jefe de Gabinete asegura que la economía está en un proceso de mejora. Aseguró que lo más grueso del tema tarifas ya fue hecho.

El Litoral

DyN

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que hay un "proceso de mejora" de la economía al destacar que "hace más de siete meses que se viene generando empleo" en el país y que "mes a mes" se notará una "recuperación del salario real" porque, dijo, "lo más grueso del tema tarifario ya fue hecho".

El ministro coordinador se mostró optimista con el rumbo de la economía tras un "segundo semestre" en el que "iba a cambiar la tendencia de sensación de crisis" y afirmó que "no hay duda de que este va a ser un año de crecimiento y vamos a estar mejor que el año pasado".

Peña se negó a "poner un plazo" para el repunte de las variables económicas pero advirtió que "se están dando resultados parciales en la dirección correcta", al tiempo que negó que haya "una decisión de enfriar el consumo" por parte del gobierno y que "no hay otro camino que no sea éste".

"El tema central es el proceso de mejora. Se va a ir viendo un proceso de mejora del salario real, lo más grueso del tema tarifario ya fue hecho", sostuvo en diálogo con radio Mitre.

A su vez, destacó que "hace más de siete meses que se viene generando empleo en la Argentina" y que "para muchos de los sectores de la clase media va a empezar a verse mes a mes una recuperación del salario real".

Peña resaltó la importancia de otras medidas adoptadas por el Gobierno como "los créditos hipotecarios a 30 años en pesos, sumado a los créditos de Procrear" y "la posibilidad de que aparezcan los aviones de bajo costo" que "van a hacer un gran cambio en la Argentina".

También resaltó que "la obra pública va tomando velocidad" y aseguró que "el agua, las cloacas, las viviendas, las autopistas, las rutas, el transporte público también se van a ir acelerando".

"De lo que no hay ninguna duda, porque no hay un sólo economista que diga lo contrario, es que este va a ser un año de crecimiento y que este año vamos a estar mejor que el año pasado", aseveró.

Consultado por cuándo considera que empezarán a percibirse las mejoras a las que hizo referencia, Peña dijo que "no hay que poner un plazo" y ejemplificó: "No pasás de terapia intensiva a correr una maratón de un día para el otro".

"No hay otro camino que este que camino estamos haciendo y lo más importante es que este camino está dando resultados parciales en la dirección correcta", dijo.