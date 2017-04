Unión recuperó la identidad ante Tiro Federal

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los tatengues le ganaron a Tiro Federal de Morteros por 105 a 69. Bruno Barovero fue el goleador de Unión y el partido con 24 puntos.

Marcelo Mendoza

El primer equipo del Club Atlético Unión superó anoche a Tiro Federal de Morteros por 105 a 69, en el marco de una nueva jornada de la Zona Norte del Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

Bruno Barovero fue el goleador de Unión y del partido con 24 puntos, seguido por Makal Stibbins con 21 unidades.

Por el lado de los cordobeses, se destacó Phillip Lockett con 21 puntos, acompañado por Emiliano Correa con 20 tantos.

Más allá del contundente resultado obtenido por el elenco rojiblanco, lo más alentador es la recuperación del equipo en si. Defendió bien y en el ataque jugó cada pelota con las distintas alternativas que se le presentaron.

El partido

Desde el inicio del juego, los tatengues manejaron las acciones de juego cumpliendo a la perfección lo propuesto por el cuerpo técnico, defendiendo bien su cristal y convirtiendo las acciones que se presentaron en el ataque.

La aparición del extranjero Stibbins en el poste bajo sumado a Barovero y a los compañeros cuando fueron buscados, hicieron posible que Unión se quedara con los diez primeros minutos por 31 a 14.

En la primera mitad del segundo período los visitantes intentaron acortar la distancia sin suerte alguna Se encontraron con la defensa tatengue que frenó sus intenciones. Por momentos, los cordobeses se vieron desbordados por la presión que ejercieron el conjunto unionista. Se sucedieron jugadas como la que protagonizaron Godoy y Stibbins: robo en mitad de cancha de Godoy, corrida y alley-opp (lanzó la pelota hacia el aro) para la volcada de Stibbins.

El período culminó con un doble de Tabarez y se fueron al descanso largo con el marcador en su favor por 50 a 32.

El segundo tiempo fue totalmente rojiblanco ante un equipo visitante que luchó pero no pudo.

Beltramo rotó a su personal sin descuidar el juego y la ventaja se fue incrementando poco a poco, con Barovero como estandarte, al que se le sumaron Aliende y Podestá.

Una pauta de lo sucedido fue el marcador con que terminó el segmento: Unión 77-Tiro Federal 46.

Los últimos diez fueron para completar el juego. Unión continuó siendo protagonista a pesar de los distintos cambios realizados y redondeó la victoria por 105 a 69.

Ahora a esperar a Comunicaciones mañana, a las 21.30, para terminar la fase clasificatoria y comenzar a pensar en los play offs.

21 puntos

Convirtió Makal Stibbins para el elenco unionista producto de 9/12 en dobles y 3/5 en tiros libres. Además, colaboró con 3 rebotes ofensivos y 5 rebotes defensivos y 2 asistencias.

" Este es el Unión que queremos. Nosotros tenemos que seguir por este camino. Contra este mismo equipo jugamos mal, quizá un poco relajado, pero hoy (por ayer) entramos concentrados desde el primer minuto y hasta el final”. Bruno Barovero, goleador de Unión

" Se revirtió lo que hicimos la semana pasada, porque se ganó y se jugó bien. Me gustó el equipo. Respetamos el plan que trazamos. Se defendió como queríamos y movimos bien la pelota. Redondeamos un buen juego”. Daniel Beltramo, técnico de Unión

Hindú tiene el 1

Hindú Club no falló. En su visita a Santiago del Estero se impuso sobre Independiente BBC 64 a 53 con 14 puntos de Kenneth Jones y 12 de Pablo Fernández, y aseguró el número 1 de la fase regular de la Zona Norte.

De esta manera, podrá definir todas las series como local. No obstante, no fue sólo eso lo que se definió dado que los triunfos de Comunicaciones (84-67 a Las Parejas con 22 de Franco Vieta) y Unión de Santa Fe a Tiro Federal les aseguraron a éstos el 2 y 3 respectivamente, en tanto que Villa Angela Basket -pese a que ganó en Salta ante Salta Basket 77-72- a raíz de esos resultados no le alcanzó y cerró en el 4º puesto.

Villa San Martín festejó en su visita a Asociación Mitre (87-80) y lo forzó al 12º lugar por lo se definió el primer cruce de Reclasificación entre San Isidro (5º) y el conjunto tucumano. Los dos primeros juegos serán en San Francisco el 5 y 7 de abril.

La jornada se completó en Córdoba donde Barrio Parque consiguió su mejor producción de las últimas semanas y se impuso ante Oberá Tenis Club 87 a 68 ubicándose más cerca que Salta Basket para apropiarse del sexto puesto del Norte.