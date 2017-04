Carta de una docente a Hebe de Bonafini: "Usted me arruinó mi clase..."

http://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"¿Por qué mezcló con la política tan noble labor mundialmente reconocida por lo que han logrado y seguirán logrando?", se pregunta entre otras cuestiones la maestra.

Una docente de la provincia de Misiones expuso en su Facebook el descontento que sintió al conocer las polémicas declaraciones de Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, en el acto por el Día de la Memoria.

En sus líneas, la maestra no puede entender cómo la mujer que se convirtió en ícono de la lucha por los derechos humanos haya lanzado esa batería de insultos a medio mundo. A continuación, los fragmentos más importantes. (Leé la carta completa)

"Sra. Hebe de Bonafini, ud. me arruinó mi clase...¿Cómo le explico a mis niños el lunes 27/03 que lo que les dije jueves 23/03 no era verdad? Jueves les conté a mis alumnos de 5to grado que Madres/abuelas de Plaza de Mayo defiende y lucha por los Derechos Humanos sin saber que a las 2 horas ud. diría: "Las Madres no somos más un organismo de derechos humanos… Somos una organización política y nuestro partido es el kichnerismo, somos de Cristina a muerte " ¿Por qué mezcló con la política tan noble labor mundialmente reconocida por lo que han logrado y seguirán logrando? ¿Será que todas las señoras de su organización piensan como Ud? No lo creo, sinceramente NO lo creo, sin embargo ud. se expresa en nombre de todas... "

"No soy docente recién recibida, hace casi 20 años que en mis clases de Ciencias Sociales les cuento a mis alumnos sobre su lucha, su garra y sus virtudes pero le confieso que cada vez me cuesta más hacerlo y creo que a partir de sus declaraciones de ayer me rindo, ya no podré defenderla más y menos al oir su frase de hoy en un acto de reivindicación de la democracia gritar a los 4 vientos "Basta de ser democrático para ser bueno, yo no soy buena, me cago en los buenos" .

"p/d: Señora Hebe, no soy Macrista ni Cristinista, no participo ni milito en ningún partido político, soy simplemente una ciudadana decepcionada de sus insultantes palabras y sus oscuras acciones y Dios quiera que ni mi hijo ni mis alumnos sigan su ejemplo."

