Hay una movida para que Lerche vuelva a la vida política de Colón
El ex presidente denuncia las irregularidades que le impiden votar y/o eventualmente presentarse como candidato a dirigente. Hace tiempo que viene señalando su “proscripción” y pide al club que lo habilite para pagar las cuotas que adeuda.
Germán Lerche, ex presidente de Colón, presentó una demanda en los tribunales ordinarios de Santa Fe. Foto: El Litoral
El ex presidente de Colón, Germán Lerche, presentó una demanda en los tribunales ordinarios de medida autosatisfactiva contra el club Colón, solicitando que se le permita pagar las cuotas que adeuda y de esa manera logre el carácter de elector y elegible (presentar una lista) para las elecciones de la comisión directiva que se llevarán adelante el próximo 30 de noviembre.
El club recibió una carta documento que deberá contestar en breve teniendo en cuenta que la presentación de las listas será el 10 de noviembre y las elecciones se llevarán a cabo el 30 de ese mes.
Sus publicaciones y la "proscripción"
Esta medida viene de la mano de algunas publicaciones que venía realizando Lerche en su red social X. En una de las últimas, señaló lo siguiente: “… Vos preguntarás : ¿por qué esperamos tanto? Solo para tomar impulso y llegar más alto”.
La pretensión del ex presidente gira alrededor de lo que él considera una “proscripción” y, por lo tanto, solicita judicialmente que se tomen las medidas correspondientes para que se le permita recuperar su calidad de socio, pagando las cuotas adeudadas para poder votar y, eventualmente, ser elegido dirigente.
Además, en la demanda presentada, Lerche hace un repaso de cómo se fueron dando los pasos legales en el juicio contra su persona, arrancando del veredicto que lo absuelve de culpa y cargo por los hechos acusados, en diciembre de 2023.
La situación judicial de Lerche
Germán Lerche, cuando se presentó a declarar durante el juicio en su contra. Foto: Archivo/Flavio Raina
Esta resolución fue apelada por la fiscalía y la querella (el propio club), y en octubre del 2024 se llevó adelante la audiencia de apelación. En fecha 31 de julio de 2025 se dictó la resolución de segunda instancia, que revoca su absolución y dispone la condena como autor del delito de administración fraudulenta.
De las 21 maniobras originales que componían esa supuesta administración fraudulenta, el tribunal de segunda instancia entiende corroboradas y constitutivas de delito a 4 de ellas.
Frente a este cuadro de situación, la defensa del doctor Lerche interpuso un recurso de apelación horizontal, el cual actualmente se encuentra en trámite y pendiente de fijarse fecha de audiencia.
Para ser miembro de comisión directiva, se necesita, de acuerdo al estatuto del club, ser asociado vitalicio, o activo protector o pleno, con una antigüedad de 5 años corridos o 10 alternados para ocupar cargos de presidente, vicepresidente, secretario general y tesorero.
Y una antigüedad de 3 años para el resto de los cargos. Además, no haber sido condenado por delito doloso, con sentencia firme y ejecutoriada, ni tampoco ser deudor de cuotas sociales al momento de la elección.
De acuerdo a lo expresado en la demanda, Lerche señala que fue presidente de Colón durante siete años por los que cuenta con la antigüedad y la condena en su contra no está firme y ejecutoriada, por lo que solicita que se le permita pagar las cuotas adeudadas, cuestión que no puede hacerlo debido a que el sistema de pago de cuotas que posee Colón no le permite por estar excluido del mismo.
