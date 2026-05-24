Colón volverá a presentarse ante su gente, esta tarde desde las 18, recibiendo a Mitre de Santiago del Estero, un rival que le trajo complicaciones en Santa Fe en los dos enfrentamientos anteriores: en el primero, significó la salida de Delfino como entrenador; en el otro, aquella suspensión y los 10 minutos que se jugaron al otro día. En ambos, el resultado favoreció a los santiagueños.
Colón y un objetivo: recuperar la punta
A las 18, el equipo de Medrán tendrá la obligación de ganar si es que pretende llegar otra vez a la cima del torneo. Ayer ganaron Ciudad Bolívar y Los Andes, que lo pasaron en la tabla. Morón también juega antes que el Sabalero.
Por el lado de Colón, es duda la presencia de Rasmussen, quien no se entrenó con normalidad en la semana por una lesión en uno de sus tobillos y podría dejarle el lugar a Olmedo. La otra modificación es el ingreso de Sarmiento por Lértora, que sufrió un desgarro.
En Mitre, la noticia negativa pasa por la ausencia de Claudio Salto. El delantero sufrió un desgarro en el pectoral derecho y continuará fuera de las canchas al menos por diez días más. El atacante ya se perdió el último encuentro frente a San Miguel y tampoco estará disponible para el compromiso de hoy en Santa Fe.
La baja representa una pérdida importante para el elenco aurinegro, ya que Salto venía siendo una de las principales armas ofensivas del equipo. De todos modos, el plantel confía en mantener el funcionamiento que mostró en las últimas fechas y seguir sumando fuera de casa.
El encuentro contará con el arbitraje de Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Miguel Savorani y Gonzalo Roldán como asistentes, mientras que Franco Rioja será el cuarto árbitro.
Colón tratará de recuperar la punta que perdió a manos de Ciudad Bolívar, que ganó su compromiso ante San Telmo, y también fue superado por Los Andes, otro de los triunfadores en la víspera. Antes del partido con Mitre, también va a jugar Deportivo Morón, que está en condiciones de superarlo en la tabla. De todos modos, si Colón gana se reubicará en el primer lugar.
Mitre sabe que hoy tiene una oportunidad importante. Si logra sumar de a tres en una cancha siempre complicada, dará un salto significativo en la tabla y quedará plenamente metido en la lucha por ingresar al Reducido.
Estas son las probables formaciones:
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Matías Muñoz; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Mitre: Joaquín Ledesma; Iván Antunes, Pablo Minissale, Daniel Abello y Franco Ferrari; Martín Vázquez, Juan Alessandroni y Santiago Rosales; Agustín Ramírez, Marcos Machado y Rodrigo González. DT: Cristian Mazzón.
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Álvaro Carranza.
Hora de inicio: 18.