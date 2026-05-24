No hay otra que ganarle a Mitre

Colón y un objetivo: recuperar la punta

A las 18, el equipo de Medrán tendrá la obligación de ganar si es que pretende llegar otra vez a la cima del torneo. Ayer ganaron Ciudad Bolívar y Los Andes, que lo pasaron en la tabla. Morón también juega antes que el Sabalero.