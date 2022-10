Colón

Marcelo Saralegui: "No estoy pensando en mi continuidad, sino en recuperar a los muchachos de este cachetazo"

El DT habló de la superioridad de Racing y que después de los 25 del complemento el equipo sintió el esfuerzo físico. "Me encanta que los jugadores no quieran salir, porque a mi tampoco me gustaba", disparó ante el enojo de Luis Miguel Rodríguez.