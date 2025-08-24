#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Liga Profesional

Unión se enfrenta a Huracán en el 15 de abril: seguí el partido en vivo

El "Tatengue" recibe al "Globo" por la sexta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

Unión se enfrenta a Huracán en el 15 de Abril. Crédito: Archivo / Fernando Nicola.
 16:19
 / 
Por: 

Unión y Huracán se medirán este domingo a partir de las 14 en el estadio 15 de Abril, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El Tatengue viene de golear en Alta Córdoba a Instituto, mientras que el Globo quiere reponerse de la dura eliminación sufrida en la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas.

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Una foto que se repetirá este domingo a la siesta en el 15 de Abril: el encuentro de dos hombres muy vinculados a la historia de Unión, como Madelón y Kudelka.Dos hombres muy vinculados a la historia de Unión, como Madelón y Kudelka, se vuelven a ver las caras en el 15 de Abril.

Cómo llegan

Unión, luego de tres partidos sin poder conocer la victoria, goleó 4-0 a Instituto en Alta Córdoba y volvió a ganar de visitante luego de 16 partidos. El Tatengue arranca una seguidilla importante: tras el duelo ante Huracán, jugará el jueves ante River por los octavos de final de la Copa Argentina (espera Racing en cuartos) y el domingo visitará a la Academia en Avellaneda por la liga.

El Huracán de Kudelka viene de sufrir un golpe durísimo: en un escandaloso partido, cayó 3-1 ante Once Caldas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó eliminado. Por el torneo, acumula tres triunfos (Boca, Tigre y Argentinos Juniors) en los últimos cuatro partidos y busca reponerse para seguir siendo uno de los animadores de la zona.

Minuto a minuto

Domingo 24.08

41' ST: Cambio en Huracán

Se retiró Cabral, ingresó Goitea.

Domingo 24.08

31' ST: Cambios en Unión

Salieron Julián Palacios y Marcelo Estigarribia. Ingresaron Augusto Solari y Diego Armando Díaz.

Domingo 24.08

28' ST: Cambios en Huracán

Salieron Giménez, Bisanz, Miljevic. Ingresaron Ramírez, Alaniz y Ojeda.

Domingo 24.08

22' ST: Cambio en Unión

Se retiró Mauricio Martínez, ingresó Matías Palavecino.

Domingo 24.08

La revisión del VAR

Así fue el trazado de líneas en el gol de Unión.

Domingo 24.08

10' ST: Cambio en Unión

Salió Tarragona, entró Gamba.

Domingo 24.08

15:05 5' ST: Gol de Unión

Estigarribia convirtió de cabeza, tras un centro de Del Blanco. El tanto fue revisado por el VAR, que lo convalidó.

Domingo 24.08

15:05 Ya se juega el segundo tiempo

Domingo 24.08

14:49 Se terminó el primer tiempo

Domingo 24.08

14:44 43' PT: Gol de Huracán

Otro centro que complicó a la defensa de Unión y, esta vez, terminó en gol. Un tiro libre llovido de muy larga distancia le cayó a Nervo que solo en el área cabeceó de pique al suelo y la mandó al fondo de la red. Gana Huracán 1 a 0, con un jugador menos.

Domingo 24.08

14:31 30' PT: Roja en Huracán

Se fue expulsado Pereyra. El central del Globo tuvo un cruce con Tarragona que le valió la amarilla. Un minuto después, le fue fuerte al delantero rojiblanco y se ganó la segunda amarilla.

Domingo 24.08

14:29 28' PT: Lo tuvo Huracán

Desborde por izquierda del Globo, centro al área que cabeceó Bizans y estrelló contra el travesaño.

Domingo 24.08

14:16 15' PT: Tagliamonte salvó a Unión

A puro reflejo, el arquero Tatengue evitó el gol de Huracán tras un cabezazo en el área chica tras una tiro libre en la puerta de área.

Domingo 24.08

14:12 7' PT: Las primeras fueron de Unión

El Tate contó con las primeras aproximaciones en los pies y luego la cabeza de Tarragona.

Domingo 24.08

14:00 Empezó el partido

El Tate ya se enfrenta al Globo.

Domingo 24.08

13:53 Así forma Unión

Domingo 24.08

13:46 Así forma Huracán

Domingo 24.08

13:18 El árbitro del partido

El polémico Andrés Merlos pisará la Avenida López y estará acompañado por Cristian Navarro e Iván Nuñez. Asimismo, Yamil Possi será el cuarto árbitro. En el VAR trabajará Iván Delfino y como AVAR lo hará Mariano Negrete.

Domingo 24.08

13:07 El Tate se enfrenta al Globo

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Unión
Huracán
Liga Profesional de Fútbol de AFA

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro