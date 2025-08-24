Unión se enfrenta a Huracán en el 15 de abril: seguí el partido en vivo

Unión y Huracán se medirán este domingo a partir de las 14 en el estadio 15 de Abril, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
El "Tatengue" recibe al "Globo" por la sexta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
El Tatengue viene de golear en Alta Córdoba a Instituto, mientras que el Globo quiere reponerse de la dura eliminación sufrida en la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas.
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Unión, luego de tres partidos sin poder conocer la victoria, goleó 4-0 a Instituto en Alta Córdoba y volvió a ganar de visitante luego de 16 partidos. El Tatengue arranca una seguidilla importante: tras el duelo ante Huracán, jugará el jueves ante River por los octavos de final de la Copa Argentina (espera Racing en cuartos) y el domingo visitará a la Academia en Avellaneda por la liga.
El Huracán de Kudelka viene de sufrir un golpe durísimo: en un escandaloso partido, cayó 3-1 ante Once Caldas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó eliminado. Por el torneo, acumula tres triunfos (Boca, Tigre y Argentinos Juniors) en los últimos cuatro partidos y busca reponerse para seguir siendo uno de los animadores de la zona.
Se retiró Cabral, ingresó Goitea.
Salieron Julián Palacios y Marcelo Estigarribia. Ingresaron Augusto Solari y Diego Armando Díaz.
Salieron Giménez, Bisanz, Miljevic. Ingresaron Ramírez, Alaniz y Ojeda.
Se retiró Mauricio Martínez, ingresó Matías Palavecino.
Así fue el trazado de líneas en el gol de Unión.
Salió Tarragona, entró Gamba.
Estigarribia convirtió de cabeza, tras un centro de Del Blanco. El tanto fue revisado por el VAR, que lo convalidó.
Otro centro que complicó a la defensa de Unión y, esta vez, terminó en gol. Un tiro libre llovido de muy larga distancia le cayó a Nervo que solo en el área cabeceó de pique al suelo y la mandó al fondo de la red. Gana Huracán 1 a 0, con un jugador menos.
Se fue expulsado Pereyra. El central del Globo tuvo un cruce con Tarragona que le valió la amarilla. Un minuto después, le fue fuerte al delantero rojiblanco y se ganó la segunda amarilla.
Desborde por izquierda del Globo, centro al área que cabeceó Bizans y estrelló contra el travesaño.
A puro reflejo, el arquero Tatengue evitó el gol de Huracán tras un cabezazo en el área chica tras una tiro libre en la puerta de área.
El Tate contó con las primeras aproximaciones en los pies y luego la cabeza de Tarragona.
El Tate ya se enfrenta al Globo.
El polémico Andrés Merlos pisará la Avenida López y estará acompañado por Cristian Navarro e Iván Nuñez. Asimismo, Yamil Possi será el cuarto árbitro. En el VAR trabajará Iván Delfino y como AVAR lo hará Mariano Negrete.
