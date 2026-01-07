#HOY:

El intendente Poletti se ausentará por 2 semanas: ¿quién ocupará su lugar al frente del municipio?

La decisión administrativa se encuadra en las facultades otorgadas en la Ley de Municipios y Comunas para los jefes municipales. También cuenta con el aval del Concejo Municipal de esta capital.

El intendente de esta capital, Juan Pablo Poletti, en una visita a El Litoral. Crédito: Flavio RainaEl intendente de esta capital, Juan Pablo Poletti, en una visita a El Litoral. Crédito: Flavio Raina
A través de la Resolución N° 1.015, publicada en el último Boletín Municipal Electrónico (del 5 de enero), el intendente de la ciudad capital, Juan Pablo Poletti, resolvió delegar al presidente del Concejo de Santa Fe el ejercicio de sus funciones por el período de entre el 16 y el 31 de enero de 2026, en el cual éste se ausentará del municipio.

“Se delega en el señor Presidente del Honorable Concejo Municipal el ejercicio de las funciones del señor intendente municipal de Santa Fe capital por el período comprendido entre el 16 y el 31 de enero de 2026, en el cual éste se ausentará del municipio”, dice el texto administrativo.

Esta facultad del actual primer mandatario capitalino se da en uso de la autorización conferida por la Resolución N° 25.649 del Concejo. Dicha resolución autorizó al intendente a ausentarse del municipio durante el 2026, “cuando razones atendibles así lo aconsejen, de acuerdo a las previsiones y plazos establecidos en la Ley N° 2.756, es decir, Ley Orgánica de Municipalidades.

La decisión se enmarca en la actual normativa provincial. Crédito: Fernando NicolaLa decisión se enmarca en la actual normativa provincial. Crédito: Fernando Nicola

“Asimismo, se establece que el señor intendente deberá informar previamente al Concejo en cada oportunidad que haga uso de dicha autorización. La aludida ley establece que cuando la ausencia supere los cinco días hábiles, el intendente deberá delegar sus funciones en quien corresponda, es decir, el presidente del Legislativo local.

Se dispone que Poletti será suplido por el presidente del Concejo y, “en defecto de éste, por el Vicepresidente 1° o Vicepresidente 2°, hasta tanto se nombre representante o cese la causa de su ausencia”.

“Se estima oportuno y conveniente delegar en el señor presidente del Concejo Municipal el ejercicio de las funciones del señor intendente, por el período comprendido entre el 16 y el 31 de enero de 2026, en el cual éste se ausentará del municipio, en uso de la autorización conferida”, reiteran los fundamentos de la resolución N° 1.015.

Cabe aclarar que este procedimiento administrativo de reemplazo interino se da todos los años, o en cada ocasión que el intendente debe ausentarse por distintas razones de carácter político.

El reemplazante

Dicho todo esto, el reemplazante interino de Poletti (por el período de ausencia de éste, antes mencionado), será Sergio “Checho” Basile (Interbloque oficialista “Unidos”), electo el pasado 9 de diciembre como nuevo presidente del órgano deliberativo capitalino, en lugar de Adriana “Chuchi” Molina.

Dos mujeres acompañan a Basile como vicepresidentas primera y segunda, Silvina Cian (“Unidos”) y Jorgelina Mudallel (PJ), respectivamente, por el término de un año.

Quien ocupará el cargo interino de intendente será Sergio Basile. Crédito: Flavio RainaQuien ocupará el cargo interino de intendente será Sergio Basile. Crédito: Flavio Raina

“Me siento muy orgulloso de estar aquí, en esta silla muy importante y tan representativa”, comenzó diciendo Basile en su discurso de asunción del cargo. Luego contó que nació y creció “en las calles de Santa Fe” y que se educó en las escuelas Sarmiento y Comercial”, dijo a la prensa.

También hizo mención a los espacios y lugares de la ciudad más relevantes, como El Molino, el Puerto y la ex Estación Belgrano, entre otros.

“Vengo de familia de laburantes, de ligero equipaje, con esa rebeldía que las aguas del Salado me despertaron para que cada día participe más activamente en lo más hermoso, que es la militancia política”, agregó, con relación a la inundación de 2003. Y dijo luego: “Hoy vuelvo”, en relación a éste, que será su segundo mandato como concejal de la ciudad, ahora en la Presidencia.

Ley Orgánica

En efecto, la Ley Orgánica de Orgánica de Municipalidades y Comunas N° 2.756 establece, en sus artículos 32 y 33, que el intendente municipal “no podrá ausentarse del municipio por más de cinco días hábiles, sin delegar sus funciones en quien corresponda”.

En caso de vacancia, fallecimiento o ausencia por más de cinco días, el intendente será suplido por el Presidente del Concejo Municipal y, en defecto de éste, por el Vicepresidente 1º o Vicepresidente 2º, hasta tanto se nombre el reemplazante o cese la causa de la ausencia”.

Asimismo, en el artículo 39 (inciso 13) de dicha ley (“Atribuciones y deberes de los Concejos Municipales”) que tiene que “acordar al intendente el permiso para ausentarse del municipio, por un término que no exceda de treinta días”.

