Seguridad vial

“A mí no me va a pasar”: por qué la falta de percepción del riesgo preocupa en la ciudad de Santa Fe

Los siniestros viales siguen siendo una preocupación en Santa Fe y ponen en discusión la forma en que peatones, motociclistas y conductores se desplazan por la ciudad. Especialistas advierten que la prevención requiere cambios de conducta y un trabajo sostenido.