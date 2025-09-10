Proceso de despapelización

Cómo adherir a la TGI digital en Santa Fe

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital. Quienes deseen adherir a la boleta electrónica podrán hacerlo ingresando a la web oficial del municipio y seguir sencillos pasos. Buscan facilitar trámites contribuyendo además con el medio ambiente y agilizando el pago del tributo.