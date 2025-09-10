Cómo adherir a la TGI digital en Santa Fe

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital. Quienes deseen adherir a la boleta electrónica podrán hacerlo ingresando a la web oficial del municipio y seguir sencillos pasos. Buscan facilitar trámites contribuyendo además con el medio ambiente y agilizando el pago del tributo.
El proceso de adhesión a la TGI Digital es muy sencillo y se puede realizar directamente desde cualquier dispositivo.
La Municipalidad recuerda que está a disposición de los contribuyentes la Tasa General de Inmuebles (TGI), en formato digital. Se trata de una herramienta tecnológica que facilita la realización de trámites y contribuye a la reducción de emisión de boletas en papel. Por otra parte, los contribuyentes que no hayan recibido las boletas en formato papel correspondientes al trimestre en curso, pueden solicitarlas al 0800 777 5000.
El proceso de adhesión a la TGI Digital es muy sencillo y se puede realizar directamente desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acercarse al municipio. El mismo se efectúa ingresando a la página webwww.santafeciudad.gov.ar, más específicamente, a la sección de Tributos Municipales que se encuentra en la sección Servicios. Allí, se debe seguir la ruta TGI, “Mi TGI Digital – Cambio de domicilio de envío TGI/CDM”.
Una vez desplegada la pantalla se debe completar los datos requeridos: Padrón y Clave. Los mismos se encuentran en el margen superior derecho de su boleta de TGI. Una vez completada, confirmar, en caso de que los datos sean correctos.
Boleta electrónica
El paso siguiente es utilizar la opción de “boleta electrónica” y completar los datos requeridos: correo electrónico al que se deberá enviar la boleta digital de TGI y número de teléfono. Luego se deberán detallar los datos del solicitante.
Al presionar “Aceptar”, el trámite estará finalizado e inmediatamente llegará un correo desde Ventanilla Contribuyentes confirmando su adhesión a la TGI Digital y la fecha a partir de la cual dejará de recibir las boletas en formato papel y pasará a recibirlas en el correo electrónico informado previamente.
Vale recordar que la implementación de la boleta digital se realiza sólo para aquellos contribuyentes que así lo soliciten, manteniendo el reparto en formato papel para el resto. De esta forma, se evita generar perjuicios para todos los vecinos que prefieran recibir la TGI en sus domicilios, de manera tradicional.
Asimismo se recuerda a los contribuyentes que no hayan recibido las boletas en formato papel correspondientes al trimestre en curso, que pueden solicitarlas al 0800 777 5000, restando aún los vencimientos en término de los meses de agosto y septiembre .
Formas de pago
Cabe resaltar que las formas de pago para la TGI Digital siguen siendo las mismas que para la TGI en formato papel. En las cajas municipales ubicadas en el Cementerio Municipal (Blas Parera 5401), de lunes a viernes de 7:30 a 13; en el Corralón Municipal (Presidente Perón 3575), de lunes a sábados de 8 a 14; y en el Palacio Municipal (Salta 2951), de lunes a viernes de 7:30 a 13:30.
También puede pagarse en las Oficinas de Distrito:
-Distrito Noroeste: La Tablada (Teniente Loza 6970).
-Distrito Este: Prado Español (General Paz y Hernandarias).
Entidades bancarias:
-Nuevo Banco de Santa Fe y sucursales.
-Banco Credicoop y sucursales.
-Banco de la Nación Argentina y sucursales.
-Banco Municipal de Rosario y sucursales.
-Banco Bica y Bica Ágil.
-Banco Galicia.
Otros medios de pago:
-Cobro Express.
-Rapi Pago.
-Pago Fácil.
-Plus Pagos – ASJ.
-Cajeros Automáticos y Home banking – Red Link, accediendo con el Código de Pago Electrónico.
-Cajeros Automáticos y Home banking – Banelco, accediendo con el Código de Pago Electrónico.
