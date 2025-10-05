#HOY:

Tránsito en Santa Fe: ya rigen los desvíos en Bv. Gálvez y la Costanera

La Municipalidad de Santa Fe dispuso un ordenamiento especial en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

La Municipalidad de Santa Fe informó que, a partir de este momento, se encuentra vigente un nuevo esquema de ordenamiento de tránsito en la zona que conecta la Costanera con el centro, específicamente en la intersección de Avenida 7 Jefes, Boulevard Gálvez y Puente Oroño.

Con el nuevo esquema, los vehículos que circulen por Avenida 7 Jefes no podrán ingresar a Boulevard Gálvez, mientras que aquellos que transiten por Puente Oroño tampoco podrán descender hacia el bulevar.

En ambos casos, los conductores deberán continuar su recorrido hasta Avenida Alem, donde se habilitan los desvíos correspondientes.

El municipio solicita a los automovilistas respetar la señalización vial.

