Tránsito en Santa Fe: ya rigen los desvíos en Bv. Gálvez y la Costanera

La Municipalidad de Santa Fe informó que, a partir de este momento, se encuentra vigente un nuevo esquema de ordenamiento de tránsito en la zona que conecta la Costanera con el centro, específicamente en la intersección de Avenida 7 Jefes, Boulevard Gálvez y Puente Oroño.
Reordenamiento
Con el nuevo esquema, los vehículos que circulen por Avenida 7 Jefes no podrán ingresar a Boulevard Gálvez, mientras que aquellos que transiten por Puente Oroño tampoco podrán descender hacia el bulevar.
Avenida 7 Jefes, Boulevard Gálvez
En ambos casos, los conductores deberán continuar su recorrido hasta Avenida Alem, donde se habilitan los desvíos correspondientes.
El municipio solicita a los automovilistas respetar la señalización vial.
