Una belleza en el "cielo" de Santa Fe

"Arte en lo alto" en la ciudad, la obra de Jorgelina Rostagno

La artista plástica santafesina, nacida en Humberto Primo, expuso sus obras en el conocido One Six Roof de Santa Fe. "Hace 30 años que pinto; no puedo negar la alegría, la libertad y la pasión que siento por el arte", expresa Jorgelina a El Litoral.