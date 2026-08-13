A partir de este mes

Argentina amplía sus oportunidades de exportación de carne aviar con la reapertura de Corea del Sur

Corea del Sur volvió a habilitar el ingreso de carne aviar argentina a partir del 10 de agosto, luego de evaluar la información epidemiológica presentada por el Senasa. La medida amplía las posibilidades de inserción internacional para la cadena avícola y se suma a nuevos avances para el acceso de productos pesqueros argentinos a ese mercado.