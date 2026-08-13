Argentina recuperó el acceso de su carne aviar al mercado de Corea del Sur, luego de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de ese país (MAFRA) modificara la normativa sanitaria vigente e incluyera nuevamente al país entre los proveedores habilitados.
Argentina amplía sus oportunidades de exportación de carne aviar con la reapertura de Corea del Sur
Corea del Sur volvió a habilitar el ingreso de carne aviar argentina a partir del 10 de agosto, luego de evaluar la información epidemiológica presentada por el Senasa. La medida amplía las posibilidades de inserción internacional para la cadena avícola y se suma a nuevos avances para el acceso de productos pesqueros argentinos a ese mercado.
La reapertura comenzó a regir el 10 de agosto de 2026, tras la evaluación de la información epidemiológica presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La medida representa una nueva oportunidad para la cadena avícola argentina, que podrá volver a contar con el mercado surcoreano dentro de sus destinos de exportación.
Una oportunidad para ampliar las exportaciones agroindustriales
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacaron que la reapertura contribuye a ampliar las posibilidades de inserción internacional de la producción argentina y fortalece las perspectivas para la cadena de valor avícola.
El acceso a mercados asiáticos constituye una alternativa relevante para la agroindustria argentina, tanto por la posibilidad de diversificar destinos como por el potencial de ampliar el volumen y el valor de las exportaciones.
La recuperación del mercado surcoreano se produce además en un contexto de avances en las negociaciones sanitarias para otros productos argentinos.
También avanzan las gestiones para productos pesqueros
En paralelo, el 10 de agosto finalizó de manera satisfactoria una auditoría de establecimientos argentinos interesados en exportar productos de la pesca y mariscos a Corea del Sur.
El resultado constituye otro paso en el proceso de ampliación y consolidación del acceso de productos agroindustriales argentinos a ese mercado.
Las gestiones se producen luego de la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, a la Argentina el pasado 31 de julio, en un contexto de fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países.
La reapertura para la carne aviar y los avances en materia pesquera representan nuevas oportunidades para diversificar la oferta exportadora argentina y profundizar su presencia en el mercado surcoreano.