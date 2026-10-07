Producción, tecnología y mercados

El NEA mira al mundo y apuesta a producir más y mejor carne

La segunda jornada de la exposición que se realiza en el Chaco tuvo como eje central el Congreso de Carnes del NEA, un espacio donde referentes de la ganadería hablaron sobre producción, nutrición, sanidad y genética. Durante el encuentro quedó plasmada la oportunidad histórica que tiene la región para ser puntal en la producción de carne en el nuevo contexto nacional e internacional de la actividad.